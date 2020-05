De pronóstico el reinicio en la Popular

En definitiva, apenas se reactive el torneo de la liga Popular Escobedo, que dirige el señor Carlos Medina, los conjuntos saldrán con todo, en su afán por alcanzar uno de los boletos, para estar dentro de la fiesta de los ocho grandes.

Esto, en lo referente a la categoría Especial del torneo en la zona poniente, que celebra sus encuentros todos los domingos, a partir de las ocho de la mañana, en los campos de la unidad deportiva Camino Real.

Ya que la competencia se encuentra en plena recta final y aunque usted no lo crea, son ocho los boletos disponibles, pero cerca de trece las escuadras con posibilidades claras y otros tres más, matemáticamente aún están dentro de los posibles actores en la liguilla.

De los conjuntos que casi se pueden mencionar como ya asegurados al play off, están los ex campeones Materiales El Güero, los también excampeones León FC, Barrio Joven, los actuales campeones Águilas del Pedre, los también ex campeones Amigos del Sapo.

Otros equipos que están dentro, hasta el momento, pero no han asegurado su boleto son, Atlético San Pancho, Real Santa Martha, los subcampeones Amigos del Chino.

Pero a estos aprietan fuerte otros cuadros que esperan una combinación de resultados para fugarse, como los casos del tradicional Fantasmas, que vuelve por sus fueros, Atlético San Martín, que desea hacer algo bueno, Barrios Unidos, el tradicional Vagabundos y quienes aseguran esta es su temporada y puede dar la sorpresa los de Master y Ramírez.

De ahí que no hay nada escrito, por ello los equipos esperan la reanudación del torneo, para salir decididos a conseguir el primer objetivo, que es la obtención del boleto al play off por el campeonato.