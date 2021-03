Debemos buscar jugar más en conjunto y no solo buscar las cosas individualmente: Ferretti

Monterrey, Nuevo León. Cuatro juegos al hilo son los que Tigres suma sin poder ganar, hecho al cual Ricardo Ferretti adjudicó a los errores puntuales como el factor causante de esta mala racha.

El estratega dejó en claro que su plantilla deberá de buscar más trabajar de forma colectiva que de manera individual para volver a la senda de la victoria.

“De repente tenemos demasiada ambición y debemos buscar jugar más en conjunto y no solo buscar las cosas individualmente. Quieren hacer de más, quieren resolver el juego solo, demostrar esta gran capacidad que tiene cada individuo de este equipo que puede resolver las cosas por ellos mismos, es una cosa que muchas veces ha sucedido, ciertos jugadores tienen luz propia pero no puedo recriminar esta situación, nos falta esta ambición y esta confianza, no confundirla seguir jugando más en equipo. Hemos cometido más errores muy puntuales y que nos ha costado no sacar un triunfo en estos últimos partidos”, comentó en videoconferencia.

Respecto al partido, ‘Tuca’ dijo estar triste y decepcionado por el resultado ante Mazatlán, sin embargo, no le achaca nada a su equipo por el esfuerzo mostrado pues consideró ser superiores a su rival con todo y un hombre menos durante más de 80 minutos.

“No es sencillo jugar 80 u 80 y tanto minuto con un hombre menos, aun así rescato cosas positivas del equipo, hicieron un gran esfuerzo, la verdad uno está triste, todos estamos decepcionados pero también debemos de analizar ciertas cosas porque el equipo inclusive con 10 hombres fuimos superiores al rival, a lo mejor yo veo una cosa y ustedes tienen el derecho de ver otras pero veo a mi equipo que hizo un gran esfuerzo, jugó bien aún con 10 hombres, la derrota nos duele mucho. ¿Qué le faltó a mi equipo hoy? Jugar con 11, de ahí en fuera no veo que me faltó nada, si hubo un equipo que propuso y falló penales fuimos nosotros, lo único que faltó a lo mejor fue jugar con 11 y meter el penalti, en lo demás no veo que me faltó nada, actitud, condición física, vergüenza deportiva ¿qué le puedo achacar a mis jugadores en el partido de hoy? nada”, finalizó.

Tigres dormirá raspando la zona de Repechaje con 12 puntos, podría salir de ella si el Querétaro vence al Atlético de San Luis el día domingo.

Redacción: Edgar Martínez