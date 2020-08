Decisión tomada sobre la Clase 95

Lo que se veía venir en la ONEFA se confirmó, al negarle a los jugadores de la Clase del 95 jugar su último año en el 2021.

En una junta extraordinaria, las instituciones que conforman la liga votaron la única ponencia presentada de manera oficial, misma que llevada por el IPN y que en sus base hablaba de permitir a los jugadores del 95 competir si y siempre si eran estudiantes de maestría o en el semestre final de su carrera profesional.

Esta ponencia tuvo 11 votos a favor, entre ellos los de la UNAM, IPN y UANL, además de otras instituciones, pero para ser aprobada el reglamento de la ONEFA indica que contar con el 75 por ciento de los integrantes de la liga, lo que a final de cuentas no se pudo conseguir, ya que seis escuelas decidieron por el no, entre las cuales se ubican la UAC y los Halcones de la Universidad Veracruzana entre otros, además de las abstenciones de la Ude G y la Universidad Mexiquense.

Con este resultado la ONEFA dio a conocer que forma oficial que los jugadores del 95 terminaron su elegibilidad , a la vez cerró el teman, pese a que algunos jugadores insisten en que pudieran recurrir a otras instancias, ya que lo único que piden es competir, aunque el reglamento de la liga indica que la edad máxima para ello es de 25 años.

No sólo los jugadores se opusieron a la decisión de la liga, sino también un grupo de periodistas, en especial de la capital del país, quienes durante meses defendieron la posición de los veteranos bajo el argumento de que el reglamento en este punto se podía modificar, lo que a final de cuentas no sucedió al sumar sólo 11 de 18 votos, lo que no suma el 75 de los requeridos tal y como lo señalan los estatutos.

A final de cuentas, la ONEFA se apegó a lo que el reglamento indica, tal y como ha sucedido en otros tiempos y bajo otros directivos, pero ahora el tema y la decisión parece no convencer a un grupo de jugadores y periodistas, aunque a final de cuentas en México todos los deportes tuvieron que tomar la misma determinación para sus eventos, sean estos Olimpiadas Nacionales, hoy Juegos Nacionales de CONDE, el Nacional de CONADEMS y la misma Universiada, por lo que no hay nada extraño o fuera de lugar en cuanto al football americano estudiantil se refiere.

Redacción: Alfonso Aguilar