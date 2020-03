Dominan Tigres a la Anarquía en el fútbol rápido de Casa Bella

En un juego de alarido, vivido al borde de las butacas, la escuadra de los Tigres conquistaron por marcador global de 5-4 el título del torneo dominical de fútbol rápido de la Liga Casa Bella sobre su acérrimo rival la escuadra de la Anarquía.

El encuentro celebrado la mañana del domingo 8 de marzo comenzó en forma intensa, con dos escuadras que se conocen ampliamente por la cantidad de juegos finales disputados entre sí, lo que propició un bello espectáculo de fútbol rápido que resultó del agrado del cerca del medio centenar de asistentes.

Fue Ronaldo Armendáriz por parte de los felinos el encargado de inaugurar el marcador con el 1-0 luego del remate de un tiro de shoot out que la zaga defensiva no pudo rechazar, mientras que Carlos López en forma casi inmediata traería el empate para los del Anarquía en un movido primer cuarto que concluyó con una anotación más para los Tigres ahora por conducto de Said Baena que puso el 2-1 a segundos de concluir el periodo de juego.

Las acciones continuaron con gran velocidad e intensidad a lo largo del segundo cuarto donde solo la anotación de Luis esteban con el empate a 2-2 le dio movimiento al marcador.

El control del partido pasó ahora a manos del equipo de la escuadra de la Anarquía quienes por conducto de Darío Martínez le dieron la vuelta al marcador 2-3 ventaja que mantuvieron hasta minuto y medio antes de concluir el partido cuando Luis Botello por parte de los felinos les arrebató el título de las manos mandando la definición a los tiros de shoot out.

Con el nerviosismo imperante ambas escuadras fallaron en la primera de las tres ejecuciones, pero Botello puso ahora en ventaja a los Tigres, sin embargo Carlos López igualó para los del Anarquía, tocando el turno definitorio a los felinos quienes por parte de Ronaldo Armendáriz puso la segunda anotación en los shoot outs, mientras que Luis Esteban desperdiciaba la oportunidad para los del Anarquía al errar su ejecución, dando el sexto título para los Tigres, aunque no en forma consecutiva, dentro de los torneos dominicales de la Liga Casa Bella.

Redacción: Raúl Guevara