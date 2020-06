Dr. Bladé: Prefiero cuidarlos, a que suceda una desgracia

El football americano sigue detenido en México y en esa pausa está la ONEFA, donde su presidente, Juan Manuel Baldé es claro y reitera que prefiere ser criticado por detener el torneo 2020 a que se vaya a presentar una desgracia con jugadores, coaches o directivos.

Tras casi tres meses de no tener actividad en los campos y luego de suspenderse la temporada de Intermedia, el titular de la ONEFA reiteró que se sigue el protocolo indicado por las autoridades y aunque existe el deseo de retornar a la actividad, por el momento la liga trabaja en los aspectos del reglamento y los protocolos de salud para cuando se dé el banderazo de retorno a las acciones.

“En este momento trabajamos en conformar una Comisión de especialistas Epidemiólogos y médicos en Salud Pública que dependen de las instituciones adheridas a la liga, para que sean ellos quienes nos indiquen los protocolos a seguir en el momento de regresar a los entrenamientos”, explicó el titular de la ONEFA.

En este teman ya se tuvieron reuniones con la directiva y será el próximo viernes 19 de junio cuando se lleve a cabo la segunda junta con el Comité Médico y conocer los avances con los que se cuente para así retornar de la manera más segura y sin riesgo alguno para todos.

El Presidente de la ONEFA reiteró que a pesar de que los coaches siempre expresan su deseo porque se realice la temporada de Mayor y Juvenil 2020, él prefiere esperar un poco y lo comenta así, “Yo prefiero que se me critique por cancelar una temporada, a que me vayan a señalar porque se me murió un coach o jugador por el simple hecho de aferrarnos a llevar a cabo el torneo”.

Se imaginan, añadió Juan Manuel Bladé, que en algún equipo llegue a darse un brote de epidemia en un coach, que somos de edad, tenemos sobre peso o hipertensión, o bien de un jugador, porque los hay pesados, sería un riesgo innecesario y que no queremos correr.

En cuanto al tema de la posible postergación unas semanas la temporada de Liga Mayor, el presidente de la ONEFA rarificó que existen varias opciones; una de ellas sería arrancar en octubre para concluir en diciembre antes de Navidad.

“Los coaches me han dicho que una vez que regresen a entrenar necesitan de ocho a 10 semanas para poner en formar a sus muchachos. De ser así y en caso de retornar a los entrenamientos en agosto, para octubre bien podemos comenzar la campaña”, explicó Juan Manuel Bladé.

Otra posibilidad, en caso de alargarse un poco más la cuarentena, pero con posibilidades de regresar a mediados de agosto sería el acortar un poco el torneo y dejar menos jornadas, de tal manera que los equipos puedan competir y a la vez ofrecerles a los conjuntos que no tienen posibilidades de pasar a los play-off a que tengan un campeonato entre los de abajo en la tabla general y que así continúen con sus partidos.

“En resumen todo dependerá de que nos den luz verde para regresar, todo lo que hagamos es sólo un plan, porque mientras no esté confirmado el retorno a los campos sólo son propuestas”, explicó el presidente de la ONEFA.

Con respecto a los otros dos torneos; el de Infantil y Juvenil, el directivo comentó que para los pequeños hay dos panoramas diferentes; ya que los equipos que pertenecen a instituciones educativos no podrían competir a la par de la Mayor, ya que sus entrenadores son los mismos jugadores de los equipos representativos como Pumas, Burros Blancos, Águilas, Linces, entre otros.

“En las Infantiles podemos hacer lo que tienen pensado la FADEMAC o la misma MFL, iniciar dos semanas después de que se les dé permiso para regresar a las prácticas. Pero los representantes de las instituciones educativos tienen su argumento de que no pueden competir, ya que sus jugadores entrenan a la vez a los equipos, mientras que los clubes externos cuentan con su propio staff de entrenadores. Así que la decisión es un poco más complicada”, añadió Juan Manuel Bladé.

Y por último, la Juvenil es quizá la menos afectada hasta el momento, ya que ellos comienzan por lo regular a jugar hasta octubre, pero también si no se reanudan las prácticas pudieran correr el mismo riesgo que la Mayor.

Por el momento todo está parado, pero las reuniones entre directiva y coaches continúan, ya que además de lo deportivo también falta convocar al Congreso Extraordinario para finalizar el tema del ingreso de los conjuntos que vienen de la CONADEIP.

Al respecto el presidente de la liga, Juan Manuel Baldé dijo, “Ahí, aunque sea por redes sociales, pero tendremos que realizar ese Congreso y que cerremos el tema retorno de los equipos que conformaban la CONADEIP”.

Hasta el momento el panorama luce así, por lo que, con pasos cortos, pero tratando de resolver temas como los protocolos de salud a seguir, o bien, el aspecto del inicio de las temporadas y la reunificación, el football americano estudiantil se perfila para encarar el segundo semestre de un año que ha sido muy distinto a los anteriores por muchas razones, pero todos con una firme idea, tener actividad deportiva para los meses de agosto a diciembre.

Redacción: Alfonso Aguilar