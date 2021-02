DT del Palmeiras duda sobre el penal de Tigres

Monterrey, Nuevo León. La derrota ante Tigres dejó insatisfecho al estratega del Palmeiras, Abel Ferreira, quien pese a verse inferior durante el encuentro nunca vio penal a favor de los felinos.

El portugués aplaudió al rival por lo mostrado, sin embargo, siente que pudieron dar más en busca del empate, cosa que no se pudo lograr.

“En términos generales nuestro oponente fue un poco mejor que nosotros, por un pequeño margen, también por la experiencia de su delantero centro que pudo obtener ese penalti. Si no le hubieran dado ese penalti, no creo que mi jugador lo haya jalado de la camiseta, pero el árbitro no tuvo duda.

Nuestro rival tenía capacidades individuales. Cuando vemos el número de jugadores que la tocaban y driblaban sabíamos que Gignac y González destacan arriba y era una de sus fortalezas. En la primera parte el rival se vio ligeramente mejor que nosotros y en la segunda, su experiencia y por cómo se llevaron el penal, el rival pudo ganarse ese penalti. Tuvimos otra buena oportunidad, no la metimos”, confesó en videoconferencia.

Asimismo, se mostró sorprendido pues con todo y el fútbol demostrado en cancha por parte de los mexicanos, hay quienes demeritan el resultado, aceptando la derrota de forma justa.

“Estoy sorprendido, los que no entienden el futbol y son conscientes de lo que ha hecho Tigres, lo que ha venido haciendo durante el último lustro. El DT (Tuca) lleva una década en el club, han invertido y por tanto tienen mucha calidad. A veces no damos mérito al rival, queríamos estar a toda costa en la Final y por tanto tengo que decir que no tengo nada contra mis jugadores no porque no hayan dado el máximo. Tras recibir el gol tratamos de ser más agresivos y de ahí los cambios para volver al partido.

Nos hubiera gustado tener jugadores que marcaran la diferencia en zonas abiertas del campo como lo hizo nuestro rival. Están en la Final (Tigres) por méritos propios. Solemos restar importancia a los rivales, pero, aunque duela tengo que aceptar la derrota en lugar de buscar excusas. Fueron ligeramente superiores y el partido se definió por un detalle”, añadió.

Redacción: Edgar Martínez