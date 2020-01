Dueñas es mi ejemplo a seguir: Juan Pablo Martínez

Monterrey, Nuevo León. Con el deseo de no quedarse como un canterano más y sin trascender, el juvenil Juan Pablo Martínez ve a su compañero de equipo, Jesús Dueñas, como un ejemplo a seguir.

Y es que el apodado ‘Pollo‘ es un referente para él pues sabe lo que es sufrir por un puesto desde las fuerzas básicas, por lo que tratará de imitar sus pasos para ganarse un lugar en el once de Ricardo Ferretti y no quedarse en el camino como otros canteranos (Jahir Díaz y Damián Torres).

“Jesús Dueñas es un referente aquí y es un ejemplo a seguir para mí. Él como yo fue canterano y vivió lo que yo estoy viviendo en estos momentos, sigue trabajando a full entrenamiento a entrenamiento, es un referente por la carrera que ha hecho y aún le queda más.

Sé que ellos (Díaz y Torres) tuvieron su oportunidad, pero si yo no bajó los brazos voy a seguir cumpliendo los minutos y algo más”, confesó Martínez.

A su vez, el oriundo de Guadalupe, Nuevo León, confesó tener poco diálogo con el Tuca, por lo que también tendrá el reto este semestre de afianzarse de ella para una inminente titularidad, misma que buscará sin la necesidad de sumar para la regla 20/11.

“Con Tuca no hablo mucho, solo me orienta y me da consejos como cualquier entrenador. Me da consejos, habla conmigo, me dice que es lo mejor para mí y todo eso.

Poco a poco se va dando la comunicación con el profe Tuca, me está viendo, me está dando la confianza y la oportunidad y poco a poco me va a ir aconsejando y motivando. Dios quiera y en un año siga jugando y no por la regla sino por méritos míos y quizá porque Tuca me vio algo”, agregó.

Redacción: Edgar Martínez