Tras su victoria contundente del sábado ante Billy Joe Saunders, Saúl el ‘Canelo’ Álvarez se llevó una fortuna, como para jubilarse y disfrutar de la vida como todo un millonario.

Las peleas del tapatío puede verse sin costo en TV Azteca, pero en el resto del mundo, sus encuentros solamente están disponibles con pago previo para liberal la señal.

Esto permite que, el boxeador, siendo agente libre y quien negocia directamente los premios a cobrar, le haya permitido recibir por esta pelea 15 millones de dólares garantizados , solamente, por ir al estadio en Dallas, Texas.

Pero, a eso hay que sumar el 60 por ciento del total de las ventas del pago por evento, que según los cálculos representan otros 20 millones de billetes verdes , lo que da un total de 35 millones en ganancias por esta reciente pelea.

En la pelea del sábado, realizada en el AT&T Stadium, más de 73 mil personas estuvieron frente al ring donde ‘Canelo’ Álvarez y Saunders se vieron cara a cara, una de las peleas con más espectadores presentes, considerando que el reciento se encontraba casi al 100 por ciento de su capacidad.

The hard work done in private, will show in front of the world. @DAZNBoxing 🇲🇽 pic.twitter.com/qdaqOXSk9q

— Canelo Alvarez (@Canelo) May 10, 2021