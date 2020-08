El dilema de la NFL

Un tremendo dilema es en el que está metida la NFL, una vez que la Pandemia por el COVID 19 no cede en los Estados Unidos, por lo que los directivos y dueños de las franquicias tendrán que tomar medidas urgentes.

En primer lugar, cada día se suman más jugadores a la lista de quienes se rehúsan a competir en el 2020, y aunque para muchos aficionados son elementos de segundo o tercer equipo, a final de cuentas forman parte de un roster que cada día que pase en la temporada pueden ser necesarios ante las posibles lesiones de sus compañeros.

Además, el número de jugadores en el campo de prácticas en la pretemporada bajó de 90 a 80, todo debido al tema de la Pandemia, de tal manera que el entrenador contará con menos jugadores para definir su roster de 53 elementos. Esto sin duda también pega duro no sólo en el futuro de por lo menos más de 320 profesionales de este deporte, sino también de la franquicia, al tener una baraja más pobre para quedarse con los mejores.

Y ni que decir de la eliminación de los duelos en pretemporada. Ahora los conjuntos se la tienen que rifar sin un encuentro o dos mínimos de preparación, lo que traerá consigo que al inicio de la campaña se vean muchos errores, y quizá lesiones, lo que no es nada deseable para los coaches.

Pero el tema no termina ahí, ya que la NFL no descarta cambios en la temporada regular, incluso pudiera reducirse el número de jornadas, sobre todo si una vez que todos estén en el campo de prácticas se presenten contagios, tal y como sucede cada semana en las Grandes Ligas.

En caso de reducir la campaña a menos partidos, ¿Cuáles serían las fechas que se eliminen?, ese sería un problema más para los dueños de los equipos y directivos. Amén de que también se pudiera modificar los grupos para así viajar menos, que es uno de los puntos más señalados como fuente de posibles contagios.

La realidad a la que se enfrenta el football americano profesional no es sencilla; por un lado, tampoco podrían contar con aficionados en las gradas, tal y como sucede en la NBA y la LMB, entre otras. Así que les augura un torneo muy diferente a los vividos en su historia, con una Pandemia que no baja en la Unión Americana, jugadores que no desean competir, sin pretemporada y con la posibilidad de que la transmisión del virus sea mayor, ya que el deporte mismo es de contacto total y eso favorece la dispersión del COVID 19.

¿Qué medidas vendrán en las próximas semanas?, eso sólo lo saben sus directivos, quienes parece esperarán hasta el último para tomar el camino que consideren sea el indicado y dañar lo menos posible a los equipos, jugadores y el espectáculo mismo.

Redacción: Alfonso Aguilar