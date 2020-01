El empate es merecido, asegura Vázquez

Monterrey, Nuevo León. El haber sacado un empate a cero de la cancha del ‘Volcán’ contra Tigres, es algo que para Guillermo Vázquez es de aplaudir, por lo que es merecido el punto que Atlético San Luis pudo rescatar.

El estratega resaltó que no fue fácil contener a un plantel como el de los felinos, sin embargo, se va satisfecho con lo mostrado por su equipo en este juego que lo tendrán como parteaguas para realizar un buen desempeño lo que resta en el torneo.

“No es fácil contener a un equipo como lo es Tigres, los cambios que tiene también generan mucho peligro, y el equipo a resaltar el comportamiento defensivo que tuvo hasta el final, gran atención y concentración y este punto es merecido por el trabajo que se hizo.

Sabemos que enfrentamos a un rival de lo mejor que hay en México, en su casa, complicado pero el equipo se paró bien y va a pelear contra cualquier rival al máximo”, declaró Vázquez al término del cotejo.

Por otro lado, confirmó que habría nuevas caras en la plantilla, pues planea tener un proceso decente con los potosinos.

“Vamos poco a poco si se requiere tiempo para ir mas o menos trabajando, hay que conocerlos, que me conozcan, he encontrado una gran disposición de parte de todo el grupo, tienen al igual que to deseo de hacer bien las cosas, falta gente de incorporarse y poco a poco, el proyecto es a mediano plazo, entonces vamos trabajando día a día y ojalá que cada vez se hagan mejor las cosas”, culminó.

San Luis se va con un gran punto de cara a la fecha 2 donde se medirá a Cruz Azul en casa.

Redacción: Edgar Martínez