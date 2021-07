El jinete regio viaja a Tokio con mucho orgullo, en una de las disciplinas que más medallas le ha otorgado a México en la historia de los Juegos Olímpicos, con un total de siete.

Para la edición 2020 de la máxima justa deportiva del orbe, el jinete regiomontano Eugenio Garza Pérez buscará llevar de nuevo al país azteca hasta la gloria que se consiguió en Londres 1948 y Moscú 1980, en donde se ganaron cuatro y tres preseas, respectivamente.

“Han sido años con altos y bajos, me siento honrado, agradecido, muchos sentimientos que se han venido en las últimas semanas, ya que nos acercamos a Tokio”, dijo el atleta, mientras entrenaba en la Unión Americana.

El nuevoleonés de 24 años de edad recordó la rica historia ecuestre en México.

“Tuvimos a Humberto Mariles que ganó medallas, han sido años muy buenos de México, los últimos años también han sido muy buenos y no hemos tenido la mejor suerte en Olimpiadas, pero vamos con la meta de cambiar eso”, comentó.

Pero como todo buen jinete, Garza Pérez cuenta con un fiel compañero que es con el que gana y pierde competencias: su caballo Armani.

“Lo tengo desde que cumplió seis años, ha sido una aventura increíble, él me empezó a conocer a mí, yo a él desde muy chicos, nuestras dos carreras han crecido juntas, no podría pedir un mejor caballo para ir a Tokio”, platicó.

Y la sonrisa que le provocó hablar de Armani continuó al recordar su reacción tras enterarse de que obtuvo el ´ticket´ a Tokio.

“Estaba increíblemente feliz, emocionado, pero no me cayó el 20… me cayó cuando el equipo se hizo público y grité, lloré, abracé a gente, unas emociones revueltas, no fue una… ¡fueron muchas!”, reveló.

El destacado jinete no olvida a sus paisanos, y les envía un mensaje: “Los regios, me siento afortunado de representar a Monterrey, a México, y les puedo decir que vamos a dar el 100% de nuestro esfuerzo”.

Culmina la charla, Eugenio Pérez continuó con su entrenamiento y deja la tranquilidad de que, junto al resto del equipo ecuestre que representará a México en Tokio, darán el máximo para alcanzar el sueño de una presea olímpica.