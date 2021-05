Muchas facetas en su vida deportiva, ahora Graco Morlan es el mexicano que quiere conquistar el Canal de la Mancha. Y es que tras mucho tiempo, este deportista adoptó las mejores cualidades de varias disciplinas para encontrar su verdadera pasión: el nado en aguas abiertas.

Actualmente, Graco tiene un objetivo en la mente: ser el primer primer hombre en el mundo en conseguir el reto de la triple corona que implica una vuelta a la isla de Manhattan y un cruce en el Canal de Catalina, en California y otro más en el Canal de la Mancha, del que estuvo muy cerca de lograr antes de la pandemia.

“En mi cabeza nunca me imaginé lo que iba a acontecer, llegando a Francia llegué en 11 horas y media. Mi salida no es la más adecuada, la ruta no fue la adecuada. A las dos horas me dicen que la corriente es muy fuerte. Es difícil con este tipo de cosas”, recordó en entrevista a Mediotiempo Morlan.

Y es que aquel episodio no fue nada fácil, la intención es cruzar el canal de Francia a Inglaterra, Draco trazó el mapa en su mente, sin embargo, el clima y la planificación no le ayudaron.

Después, mientras preparaba su segundo intento, llegó la pandemia del coronavirus, la que mermó a todo un planeta. Ahora, el mayor reto del nadador no era el clima, las corrientes, el cansancio o la poca difusión que tiene su deporte.

“Tuve la fortuna de no tirar la toalla como muchos deportistas lo hicieron y tuve una amiga con una alberca con agua fría y por esa forma pude seguir con mis entrenamientos. Estuve con un psicólogo, él me llevó en esos momentos porque tuve complicaciones cuando me decían que no habían vuelos. Tuve un bajón psicológico bastante fuerte porque me tocaban series de 14-15 kilómetros por día y ya no los hacía”.

Graco Morlan sabe que dentro de todos los deportes que practicó, el nado en aguas abiertas es el de menor reconocimiento, mientras el Atletismo, Tenis, Futbol de Playa y Lucha luchan en un país dominado por el Futbol, Box y la Lucha Libre; el nado en aguas abiertas tiene un reto doble, es así, que la triple corona se convierte en automática el pase al escenario.

“El primero que lo haga merece el reconocimiento porque son logros fuera de serie . Por la poca difusión que se da, la cultura está enfocada al futbol. Yo tengo dos vueltas a la isla de Manhattan y no tengo el reconocimiento, ahora no me quita el sueño si lograrlo genera un “boom” o no en los medios, no lo hago por un halago. Me gusta, mi cuerpo me lo permite”.

Y es que sin duda el cuerpo de Graco es exigido en diferentes aspectos, con las complejidades de su disciplina.

“Estos nados es de lo más complejo que puede enfrentar un deportista, nadas en medio de la nada, a temperaturas muy bajas. No se imaginan el esfuerzo que uno hace y las condiciones tan extremas. Por eso se convierten en logros personales”.