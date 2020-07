El mexicano se unió a los Vaqueros de Dallas

Este lunes salió de Monterrey con destino a Dallas Isaac Alarcón, el jugador mexicano que en abril pasado fue seleccionado por los Cowboys luego de participar en el programa internacional de la NFL.

Isaac se integrará al conjunto de la estrella solitaria luego de permanecer en casa entrenando y atendiendo el programa de temporada baja virtual que diseñaron los Vaqueros para sus jugadores debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Alarcón, quien portará el jersey número 60, podrá así cristalizar uno de sus sueños de niño: ser jugador de la NFL. Se trata de un sueño que comenzó a labrar desde los 14 años, cuando inició su carrera en infantiles como jugador de los Pumas de la MFL y que lo llevaría a brillar con las Águilas de la Prepa 9 de la UANL y después con los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey.

El Horizonte tuvo la oportunidad de platicar con Isaac Alarcón un día después de que los Cowboys lo seleccionaran, charla que revivimos hoy con motivo de su viaje a Dallas.

En esa entrevista, Isaac aseguró que se siente con una “gran responsabilidad” de ser un embajador del futbol americano nacional en el más alto nivel y señaló que espera tener buenas actuaciones para motivar a la NFL a “voltear” más hacia los jugadores mexicanos.

Además, recuerda que un año antes de convertirse en jugador de la NFL pasó por el quirófano debido a una grave lesión que pensó lo dejaría fuera de los emparrillados.

Como hombre de fe, Isaac hoy se encomienda a Dios en su nueva aventura y le da gracias por permitirle llegar no sólo a una gran institución, sino al equipo del que es aficionado.

“Esa noche (cuando me seleccionaron) no pude dormir. Terminé bien tarde después de todas las entrevistas, pero bien emocionado y con toda la adrenalina. No he tenido mucha oportunidad de leer todo lo que me escriben (en redes sociales), pero se siente todo ese cariño de la gente y todo el apoyo bastante cálido, como si no fuera un logro personal sino de todo México”