El Norte está listo para jugar

Ante la situación por la que atraviesa el país, el football americano de la ONEFA sigue detenido, pero con planes para iniciar la temporada durante el mes de octubre . Sin embargo en la capital del país algunas representantes de equipos como IPN y UNAM muestran cierta resistencia a jugar este año.

Por el momento no se tiene la fecha para retornar a los campos de prácticas y según se comentan en la capital esto sería hasta el mes de septiembre, aunque las autoridades de salud no han dado tal información.

Debido a ello representantes como el de la UNAM y el IPN mostraron su posición en las últimas juntas de la ONEFA, donde recalcan que ellos tal vez no pueden competir porque no pueden entrenar en campo hasta septiembre. Pero esta posición parece no coincidir con la postura de sus autoridades, las cuales firmaron durante el Congreso de la ONEFA que están listos para jugar siempre y cuando se dé el alta para saltar a las canchas de prácticas.

Lo extraño es que en este momento faltan más de tres meses y medio para iniciar el torneo de Liga Mayor, mismo que está programado para mediados de septiembre, por lo que tomar una decisión de no tener campaña en estos días está fuera del lugar, aún y cuando haya quien insiste en no jugar.

Un ambiente totalmente diferente a dichas posturas de la UNAM y el IPN se vive en el norte del país, donde entrenadores de equipos como Águilas de la UACh, Indios de Ciudad Juárez que debutará este año, Correcaminos de la UAT, Tigres de la UANL y Lobos de la UAC están más que listos para retornar a los emparrillados y competir en esta ocasión unidos con las escuadras del CONADEIP.

La insistencia por no competir parece tener un trasfondo en cuanto a la postura de la UNAM y el IPN, quienes en cada reunión muestran temas diferentes; en un junta es un posible pirateo de jugadores y a la semana siguiente la contingencia, todo con el fin de no mostrar su interés por competir en el 2020.

Tal vez la solución sea que participen los que así lo decidan y dejar que las instituciones que no lo deseen presenten su carta de desistimiento y los motivos por los cuales este año no participan, para así darle trámite a un torneo que por reglamento tienen que llevarse a cabo siempre y cuando las autoridades de salud así lo determinen, pero para ello aún hay tiempo suficiente para ajustes en el calendario sin que se afecte la temporada regular que prepara la ONEFA.

Redacción: Alfonso Aguilar