El regio de ecuestre paralímpico busca ir a Tokio

Su vida no ha sido sencilla, una extraña enfermedad le impidió caminar por varios años, sin embargo, Ignacio Treviño Fuerte ha encontrado en los caballos un motivo para vivir, siendo que -irónicamente- en un equino buscó la muerte… tal y como él lo explica.

“Un día se me ocurrió suicidarme, lo pensé, era subirme a un caballo y que él me matará. Los caballos eran y son mi pasión, y dije: ´Es la mejor forma de irme´; la idea era que me soltaran, para que el caballo saliera corriendo, galopara, que tal vez me tumbara y ahí me iba feliz, me podía haber muerto”, recordó.

Pero mientras galopaba fue encontrando la lucidez, la luz: “Lo que sucedió fue que el caballo fue matando toda esa apatía en mi vida, toda esa enfermedad, toda esa tristeza, nació una nueva vida”.

Ahí, ´Nacho´, como le llaman sus amigos, volvió a vivir… pero vayamos unos años atrás, ¿qué provocó que intentara suicidarse?

“Me encontraba de viaje en Villahermosa, de repente tuve un síntoma de infarto, me duermo, y al día siguiente Ignacio dejó de ser lo que era, quedé postrado en una cama, todo mi lado izquierdo no se movía”, reveló.

Y tras el incidente relatado, en el intento de suicidio provocado por la depresión, vino la recuperación, todo de la mano de los caballos.

“La vida me regaló esta enfermedad y transformó todo el gusto, terminó de ser una parte de placer, para ser algo medicinal a través de la equinoterapia… y ahora es un deporte”, platicó.

Los años han pasado, y ahora el jinete tiene una plaza paralímpica para Tokio 2020 junto a su caballo Solemne Mor.

“Me platican de la posibilidad de ir a Tokio, a las Olimpiadas, nos empezamos a preparar desde el 2019 y hoy contamos con el boleto para asistir a las Paralimpiadas”, comentó.

Pero ´Nacho´ no sólo va a competir: “Vamos por una medalla, la idea es buscarla, queremos estar en el podio”.

Sin embargo, faltan aún recursos para que ´Nacho´, Solemne Mor y todo el equipo de trabajo aseguren su participación en la máxima justa deportiva del orbe.

“Estamos buscando los recursos, tocando puertas con distintos patrocinadores para que nos apoyen a esto, el viaje… casi el 80% del gasto se lo lleva el caballo”, informó.