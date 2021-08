El torero regio se presentará en Perú y Monterrey

Sergio Garza Casas, hoy miércoles actuará en la Plaza de Toros Municipal de Ollachea, departamento de Puno al sudeste del Perú, a donde viajó desde el lunes pasado, y regresará a Monterrey apenas unas horas antes de su compromiso con la afición regia en la plaza de toros “Sebastián Medina Los Jacales“.

“Salió esta oportunidad de torear allá en Ollachea, en aquel pintoresco pueblo minero, y se nos juntó con la del domingo en la ´Sebastián Medina´, así que vamos a andar corriendo la legua toda la semana para cumplir con mucha ilusión con ambos compromisos”, dijo en entrevista exclusiva para los lectores de El Horizonte el diestro regiomontano, quien recorrerá esta semana una distancia en línea recta de casi 11,000 kilómetros para poder cumplir en las dos corridas en las que se encuentra anunciado.

Garza, quien fuera prendido por su segundo enemigo en su presentación la tarde del pasado domingo 20 de junio en la Monumental Monterrey ´Lorenzo Garza´, aún no se ha recuperado del todo de la fractura de la séptima costilla que recibió al querer recibir de hinojos al burel, aún siente dolor y molestia en la zona, sin embargo, esto no será impedimento para torear sus dos compromisos esta semana.

“La fractura no ha quedado, aún me molesta y a veces me duele, pero así es esto del toro y yo tengo que echar pa´lante, y así estuviera en silla de ruedas, en silla de ruedas salía a torear”, aseguró tajante el diestro regiomontano.

El espada, que ha recorrido cerca de 5,500 kilómetros en avión (de Monterrey a Perú), y otro tanto por carretera para llegar a Ollachea, se presentará en la plaza de toros de aquella localidad hoy miércoles en una corrida 100 por ciento internacional, alternando con el torero español Emilio Serna, el coleta venezolano Manolo Muñoz y el diestro peruano Gustavo Rivera del Pilar, para lidiar ocho ejemplares muy bien presentados y con edad de diversas ganaderías de aquella región.

Para su regreso, el diestro tendrá que torear caminos, brechas y carreteras para embarcarse en aeropuertos, aviones y conexiones que le traerán a Monterrey, apenas unas horas antes de partir plaza la tarde del domingo en la plaza de toros Sebastián Medina “Los Jacales”, donde toreará al lado de Uriel Moreno “El Zapata” y Antonio García “El Chihuahua”, quienes se medirán en un auténtico duelo de banderillas frente a una corrida bien presentada de la ganadería coahuilense de Don Fernando Lomelí.

“Me voy muy motivado e ilusionado al Perú y con todo el deseo de regresar de aquella ciudad con un triunfo grande para venir ´calientito´ y embalado a torear a Monterrey”, comentó el diestro antes de embarcarse en el avión que lo llevaría a la capital del país, para luego emprender hacia su destino sudamericano.

