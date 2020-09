Emprende ruta a podio paralímpico

Resuelto a obtener una medalla en los próximos Juegos Paralímpicos Tokio 2021, el representante de Nuevo León, Román Ruiz enfoca su preparación para conseguir lanzar más metros y así asegurar su boleto en la prueba del impulso de la bala clasificación F36.

“El reto no sólo es dar la marca para poder ir, sino lanzar más metros para poder ganar la medalla de oro, no quiero ir a pasear, sino realmente ir a competir e ir a ganar para poner en alto a Nuevo León y a México”, subrayó el recién egresado de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El becario del INDE desde 2018, mencionó que su preparación fue retomada a principios del mes de agosto, entrenando por espacios de cinco horas diarias, con sesiones de acondicionamiento físico y de campo, además se mostró agradecido con el instituto por brindarle apoyo con aparatos para que se ejercitara en casa debido al confinamiento por el COVID-19.

En cuanto al proceso a Tokio, indicó que se encuentra a centímetros de dar la marca por lo que se esfuerza entrenando al cien por ciento en la pista de atletismo del CARE “Niños Héroes” bajo la guía de su entrenador Erwin Laberdesque.

“Sabemos que no es lo mismo a como nos quedamos en marzo, pero estas últimas semanas estuvimos haciendo pruebas y la verdad estoy muy cerca, no tengo que hacer una marca en especifico aquí en México con estar dentro de los primeros seis del mundo ya me toman en cuenta para ir; yo estoy en el séptimo lugar del ranking 2019 del IPC (Comité Paralímpico Internacional, por sus siglas en inglés) con marca de 13.13m” Explicó.

Cabe mencionar que previo a la pandemia, Román Ruiz se quedó pendiente de asistir, en busca de su clasificación, al Abierto Mexicano de para-atletismo, además del

Campeonato Mundial de la especialidad en San Pablo, Brasil, y al Abierto Internacional de Phoenix, Arizona 2020.

“Esta contingencia me sirvió mucho en lo personal, me cayó como anillo al dedo porque en marzo tenía muchos dolores de hombro, de brazo, y los dolores eran fuertes, no me permitían entrenar correctamente, muchas veces tenía que parar el entrenamiento porque no aguantaba el dolor, necesitaba descanso, rehabilitación, por lo que aproveche todo este tiempo para recuperarme en estos aspectos.” Señaló.

Algunos de los máximos logros en su trayectoria deportiva son: Primer lugar con marca de 12.50m en el Desert Challenge 2019; primer lugar en el Campeonato Nacional de Para-atletismo 2019 con 13.13m celebrado en Cuernavaca, Morelos, en ese evento impuso nuevo récord continental y ganó su clasificación a Juegos Para Panamericanos de Lima, donde con un lanzamiento de 13.01m consiguió el bronce y récord panamericano al ser una competencia en conjunto con otras clasificaciones.

Los eventos clasificatorios internacionales a Tokio 2021, tentativamente comenzarían en el mes de febrero o marzo, del próximo año.

