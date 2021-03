En Tigres se la jugarán hasta en los contratos

Monterrey, Nuevo León. Con cinco juegos sin poder ganar en el actual Guardianes 2021, el conjunto de Tigres está consciente de lo que se están jugando en este cierre de torneo, poniendo en riesgo el pase a la Liguilla y hasta los contratos, así lo dejó en claro Jesús Dueñas.

El apodado “Pollo” señaló que, aunque matemáticamente tiene posibilidades de calificar ya no están en posición de seguir regalando puntos, además de que como en cualquier trabajo de la vida, sino hay resultados te juegas el futuro.

“Estamos tristes por la situación en la que nos encontramos, nadie quiere estar en ese lugar, incluso estar en la zona de repechaje de los 12, pero matemáticamente todavía tenemos muchas posibilidades. Hemos trabajado para regresar con todo a la liga y por los tres puntos, ya no podemos ni siquiera regalar el empate, vamos a buscar los tres puntos contra el Querétaro y contra América, con todo en esos juegos porque sabemos lo que nos estamos jugando, el torneo y hasta porque no los contratos.

Sobre el contrato, sabemos que cada seis meses tenemos un torneo y una oportunidad de conseguir un título, y sabemos que si no hay resultados en este caso en el fútbol mexicano te estás jugando tu futuro. No es de que tengas contrato largo y no hagas bien las cosas te lo van a respetar, es un trabajo como cualquiera que si no respondes te estás jugando mucho. Entonces por eso hablo del tema de contrato, simplemente pelear porque en el fútbol nada es seguro”, confesó el jugador en videoconferencia

El mediocampista a su vez, descartó por completo problemas físicos que conlleven a este mal momento futbolístico, asimismo, negó cualquier tipo de confianza tras el papel demostrado en el Mundial de Clubes el pasado mes de febrero.

“Sería una excusa decirte que nos sentimos cansados, al contrario, sabemos de la exigencia que el profe nos da, no es de un día para el otro, tenemos 10 años con él trabajando, sabemos que ha trabajado fuerte y los resultados tanto para él y al equipo se han visto, nos planteamos después del Mundial de Clubes regresar con todo en la liga y demostrar acá lo que hicimos en el Mundial.

No lo hicimos (confiarnos), tristemente no se nos ha dado por detalles, desconcentraciones, hay partidos en los que perdemos o nos empatan de último minuto que nos meten gol, desde el torneo pasado, estamos trabajando duro para mejorar, tengo confianza de que en un mes vamos a estar hablando de Liguilla”, agregó.

La plantilla trabajó esta semana sin la presencia de Ricardo Ferretti al mando, quien sigue ausente recuperándose de su operación en la cadera del sábado anterior. Todavía contarán con días más de preparación para encarar la recta final del semestre.