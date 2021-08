Encabezará Saray Orozco vs Tani Torres cartelera de LUX 015

La artemarcialista tapatía, Saray Orozco, y la capitalina Tani Torres, se declararon listas para enfrentarse el próximo viernes en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García, Nuevo León, por el primer campeonato del Torneo Guerreras LUX, en combate por el peso paja.

Orozco y Torres harán historia al encabezar la función denominada LUX 015 presentada por AMISTAD, porque por primera vez una pelea femenina será la estelar en una cartelera de Artes Marciales Mixtas (MMA) en Latinoamérica.

Saray (6-4) logró escalar a la final del torneo luego de superar a Yajaira “Choco” Romo y a Alejandra Orozco por decisión unánime.

En tanto, Tani (4-0) debutó en el torneo con una victoria por decisión sobre Laura Zamora y, posteriormente, consiguió su pase a la final con una victoria por nocaut sobre Yaneth Vidal.

“Conforme fuimos avanzando se volvió más complicado el reto, porque ambas vamos más preparadas, vamos con el objetivo claro de coronarme como la primera campeona de LUX Fight League, estamos representando a Guadalajara, al gimnasio Samurai para que ese cinturón vaya a casa”, señaló la tapatía.

“Lo único que se tuvo que adecuar en este último campamento fue el acondicionamiento físico para poder rendir al cien por ciento y pulir todas mis posibles debilidades, ya que voy a una guerra”, subrayó Orozco.

Destacó que su rival de este próximo viernes es una peleadora que siempre está de pie, ya que es una buena striking, con experiencia amateur en el kickboxing y Muay Thai.

“He trabajado en todas las áreas, es un campamento muy completo no me he enfocado en una estrategia o arte marcial, he cubierto de manera correcta los posibles escenarios que se puedan presentar, me siento segura del trabajo que he realizado, voy en una mejor versión, con más inteligencia”, estableció Saray, quien debutó en 2015.

Por su parte, Tani Torres resaltó que llegará más fuerte y preparada que nunca, tras un campamento de par de semanas en el Centro Ceremonial Otomí con varios peleadores UFC.

“Qué más quisiera que se diera un nocaut, pero estoy preparada para cinco rounds, en el campamento estuvimos trabajando en ganar en más cardio”, apuntó la capitalina, quien lleva tres años en las Artes Marciales Mixtas.

En tanto, en el duelo coestelar, el venezolano Erik Silva (6-1) buscará ganarse su oportunidad al título pluma de LUX Fight League, midiéndose al siempre peligroso Daniel “Danger” Vega (12-5-1).

Así mismo uno de los viejos conocidos del MMA mexicano, Marcos Elpidio (11-4) regresa a la jaula de LUX luego de su debut frente al ex UFC, Marco “Polo” Reyes, para encarar a la amenaza costarricense Jafeth Herrera (3-1).

Y en actividad de LUX Challenge, en la pelea estelar, en un combate de 135 libras Pedro “Xolo” Peña se enfrentará a Kevin Morales.

Cartelera estelar LUX 015

Tani Torres vs. Saray Orozco (115 libras)

Daniel “Danger” Vega vs. Erik Silva (145 libras)

Jafet Herrera vs. Marco Elpidio (135 libras)

Irvin Amaya vs. Antonio ‘Malilla’ Rodríguez (135 libras)

Francesco “Baby Face” Patrón vs. Erik Radleim (135 libras)

Edgar “Cebollero” Delgado vs. Antonio “Dragón” Rodríguez

Luis Rey Gallegos vs. Benjamin Méndez

LUX Challenge 015

Pedro ‘Xolo’ Peña vs. Kevin Morales (135 libras)

Victoria Alba vs. Mariana Ramírez (125 libras)

Mario Tena vs. Mauricio ‘Dragón’ Nievas (135 libras)

Luis ‘Niño Azteca’ Rodríguez vs. Alejandro ‘Tití’ Villarreal (125 libras)

José Roura vs. Abraham ‘Savage’ Nava (135 libras)

Fernando Oliva vs. Anuar Aburto Quiroga (185 libras)

EPI Press