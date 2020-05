Equipos Interdisciplinarios, la base del éxito

En el deporte amateur las tareas no son sencilla, sobre todo para lograr los objetivos planeados año con año. Sin embargo el contar con un grupo interdisciplinario comprometido con su disciplina y su gente le permite a muchas asociaciones del país salir adelante en el handball.

Mario García, presidente de la FMHB reconoce la importancia de que las asociaciones se hagan rodear no sólo de entrenadores y jugadores, sino también del personal de pantalón largo que les permita a cada uno de ellos concentrarse en su trabajo y perder energía y recursos en áreas que no dominan o para las cuales no tienen los conocimientos y la experiencia suficiente.

Estos grupos son los llamados interdisciplinarios, en donde cada persona que conforma una asociación tiene el perfil idóneo y sabe realizar la función para la cual fue requerido. En ocasiones muchos de sus integrantes no sólo son coaches, sino también asistentes, terapeutas, psicólogos, administradores y más, por lo que realizan una doble labor en bien se su asociación.

Tal es el caso de la Asociación de Handball de Nuevo León, en donde entrenadores como Christian Bermudez, que dirige la Sub 20 femenil , también ayuda en el tema de la psicología al tener maestría en esa área. O bien los entrenadores de porteros a nivel estatal, Jorge Rosales y Adela Valenzuela, especialistas en el campo de la fisioterapia y rehabilitación, donde aportan su granito de arena para que los jugadores estén siempre al 100.

Pero los hay en todas y cada una de las áreas; los directivos ejercen su labor de promoción, gestión y registro de equipo en torneos, entre otras actividades, dejando en manos de expertos en campo la tarea que se les asigna, para convertirse así en un equipo multidisciplinario, donde el trabajo en equipo sumado a la capacidad de cada uno de sus miembros hace que la asociación camine por el rumbo correcto y se logran los éxitos deportivos con los que hoy cuenta Nuevo León.

No es fácil, pero formando equipos de profesionales y con un compromiso y lealtad total el balonmano de México y todas sus asociaciones podrán alcanzar las metas de acudir a los mejores torneos Internacionales.

Redacción: Alfonso Aguilar