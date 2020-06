Ernesto Carapia, un jugador de selección

Sin practicar deporte alguno antes de los nueve años, Ernesto Carapia encontró en el handball esa disciplina que le cambiaría por completo su vida y lo llevaría a representar a su municipio y estado en varias ocasiones.

“Yo empecé a jugar balonmano a los nueve años en el gimnasio de CEDEREG en Guadalupe, con el profesor Isaías Jiménez, quien lo guió en sus primeros años cuando competía en la categoría infantil”, explicó el joven jugador.

A partir del 2011 Ernesto ya representaba a su municipio hasta el 2014, en donde los resultados fueron buenos. Pero a partir del 14 pasa a formar parte del representativo estatal gracias a la insistencia de un buen amigo que tomaba parte en el mismo.

“Pero en el 2014 pude ir a la Olimpiada Escolar con la Secundaria No 50, que ese año dejamos fuera a la No 10 y a la Escuela Leones. Recuerdo que nos dirigió el profe Campa”, comentó Ernesto Carapia.

El acudir a torneos nacionales se volvió una tradición para el joven Ernesto, quien acudió a cuatro a nivel Estatal y cinco como parte de la Selección de Nuevo León, en donde sumó tres oros y dos platas, por lo que en todas ellas logró subirse al pódium al lado de sus compañeros.

Desde hace algunos años sus entrenadores le encontraron su posición que por lo general es lateral o extremo y donde se siente cómodo, aunque de pequeño como es una costumbre los niños participan en todos lados.

“Mire lo que es la suerte, una vecina fue la que me acercó al deporte. Ella me dijo que si quería ir y en ese entonces comenzaban las vacaciones de verano y desde ahí me dediqué al handball y la realidad es que me apasiona”, añadió Ernesto Carapia.

El crecimiento del joven jugador fue tan rápido, que sus inicios se dieron en agosto de ese año y ya para octubre defendía los colores de Guadalupe en una Olimpiada Estatal, donde mostró sus cualidades, mismas que lo han llevado a diversas competencias nacionales.

Ernesto ya recorrió todas las categorías en su carrera deportiva en la cancha; desde la Infantil pasando por Cadete un año, luego dos con Juvenil y ahora está en Sub 20 con el coach Jesús Plata.

“En el 2017 estuve con los mayores en mi primer Torneo Premier, al año siguiente repetí en la selección de Nuevo León y nos quedamos en segundo. Pero ya el año pasado en Colima conseguimos el título, esa es la participación que tengo con los de Sub 20 y jugando en Mayor”, destacó Ernesto Carapia.

Pero su presencia en eventos importantes no termina ahí, ya que antes de la Pandemia formó parte del conjunto Ministros, que logró el título en el Nacional de Clubes, y con ello el pase al NORCA que todavía está pendiente la fecha para llevarse a cabo por el tema que se vive en casi todo el mundo.

La calidad de su juego en la cancha llevó a Ernesto a ser convocado al equipo Tigres de la UANL con quien tiene un año y donde como lo señala, se siente muy cómodo y listo para refrendar los logros que la escuadra felina ya sumó en las dos ediciones pasadas de la Universiada.

“Me llamó el entrenador Rafa Santos y estoy con Tigres, además de jugar para la Sub 20 y continuar con mis estudios en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la carrera de Mecatrónica”, acotó Ernesto Carapia.

Es de esta manera como un pequeño que conoció el handball a los nueve años hoy forma parte de dos equipos representativos; Selección Sub 20 de Nuevo León y los Tigres de la UANL. Pero no quita el dedo del renglón y espera algún día ser convocado a al representativo nacional, ya que para ello entrena todos los días con disciplina, entrega y pasión.

Redacción: Alfonso Aguilar