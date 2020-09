Es difícil agarrarle la onda al triunfo tras una mala racha: Leo Fernández

Monterrey, Nuevo León. La victoria de Tigres sobre el Santos, si bien es importante en lo anímico y como resultado, dentro de la plantilla se está consciente en que aún están dejando que desear en lo futbolístico, así lo dejó en claro Leo Fernández.

El uruguayo realizó un buen autoanálisis respecto al juego frente a los laguneros, además de lo que han dejado de hacer para que los rivales les saquen partidos de último minuto.

“Sobre los empates creo que es un tema de estar metidos los 90 minutos que fue lo que pasó hoy, veníamos trabajando, nos venía costando porque cuando agarras una racha sea buena o mala se te complica, a nosotros nos tocó la mala y es difícil agarrarle la onda al triunfo de nuevo y encontrarlo de esta manera como lo hicimos hoy con los 90 minutos metidos y errando pases y corriendo para poder quitar el balón, creo que a partir de eso la tranquilidad de todos de saber que vamos a tener errores y ante eso vamos a volver a quitarla para volver a tener el balón con nosotros.

Creo que estoy de acuerdo con el que el primer tiempo se notó que fuimos muy superiores al equipo rival, pero nada, en el segundo tiempo a lo que tu te refieres es en la pérdida fácil de balones nuestros que el otro equipo nos pueda atacar con más habilidad, cuando la tenemos nosotros estamos abiertos, entonces, perder una pelota fácil nos cuesta que nos ataquen y nos contragolpeen, son cosas a mejorar que vamos ir partido a partido mejorando”, confesó en videoconferencia.

Por otro lado, el momento que atraviesa su compatriota, Nicolás López, no representa para Fernández una presión en la lucha por un puesto en la titularidad, sino al revés, lo pone feliz por su amigo de vestidor de quien espera un buen torneo para ayudar a los felinos.

“Al contrario, me puse demasiado contento por Nico, que la verdad me puse contento y si mañana le toca a él y me toca salir yo voy a salir contento, generamos una linda relación y me gusta que a la gente mi alrededor le vaya bien, yo estoy contento por él y, al contrario, si me toca salir saldré contento porque a él le está yendo bien”, agregó.

Cabe destacar, que el sudamericano apenas marcó su primer gol con la casaca felina en casi un año con el club.

Redacción: Edgar Martínez