Es un mito: Nahuel Guzmán respecto a la Gignac dependencia

Monterrey, Nuevo León. La falta de gol en el equipo de Tigres no se debe a la ausencia de su delantero estrella, André Pierre-Gignac, así lo dejó en claro el guardameta felino, Nahuel Guzmán, quien negó totalmente la ya famosa “Gignac-dependencia”.

A su vez, el ‘Patón’ agregó también que la relajación ni mucho menos el conformismo durante las primeras fechas no existe, pues dentro de la plantilla hay una exigencia a tope con el afán de realizar un buen certamen.

“Si es un mito, (Gignac dependencia) Exigirles a jugadores que han ganado tanto. Acá siempre se dijo que después de que sale campeón se relaja, no hay tiempo, cuando se relaja se clasifica con lo justo, estamos en una institución que no te permite el relajo, si cómodos en ciudad o equipo.

Pero esa jerarquía mencionada nos exige el protagonismo siempre, cada uno de nosotros y no hablo por otra persona sentarme a esperar que pasa o disfrutar de lo conseguido no me conforma, quiero ganar siempre y creo que cada uno entiendo que el que se sienta, el conformismo no alcanza porque el futbol es así, esta las estrellas relindo, nos exige seguir compitiendo”, confesó el cuatro veces campeón con los nicolaítas.

Cabe destacar que el francés ya es contemplado para el juego contra el Atlas del siguiente sábado tras recuperarse de su desgarro en su glúteo derecho.

Por otro lado, Guzmán añadió que el momento de sus compañeros Enner Valencia y Eduardo Vargas en la delantera son circunstanciales y que lo que en verdad es un problema fuerte es la fakta de colectividad que el conjunto auriazul está teniendo.

“No pasa por lo individual sobre todo que no es un deporte individual, es como decir no llegas un momento de veces es culpa mía; de Enner, Edu son casos circunstanciales y después por una falta de conexión colectiva, si nosotros no podemos organizar el juego desde atrás y llegue la pelota a los volantes para que puedan meter un pase de gol, es difícil para él.

Necesitamos mucho más y entiendo que si estamos fallando en conexiones colectivas para generar situaciones, a veces generamos muchas, otras no tantas, así que caer sobre individualidades es entendible al ser jugadores de jerarquía”, comentó Nahuel.

Dos son los juegos que Tigres acumula sin marcar, siendo el único club de la Liga hasta ahora sin gol, por lo que ante Atlas tratarán de volver a reivindicarse como el equipo ofensivo que siempre ha sido caracterizado.

Redacción: Edgar Martínez