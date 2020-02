Estamos preparados por si hay sanción: Ferretti referente al caso Nahuel

Monterrey, Nuevo León. La jugada polémica de Nahuel Guzmán hacia Eduardo Aguirre en el partidos contra Santos, ha dado de que hablar y aunque no se ha confirmado ninguna sanción, tanto interna como de la Comisión de Arbitraje, en Tigres están preparados por si esto llega a suceder, así lo declaró Ricardo Ferretti.

El apodado Tuca, destacó que ese tipo de situaciones no es de su incumbencia, por lo que se “lava las manos” en si habría o no castigo hacia el guardameta.

“Los elogios y las críticas después de cada partido las tenemos que aceptar. No me toca a mi, ya es otras aéreas si van o no van. Yo no tengo nada que ver con esto. Sí, si estamos preparados”, confesó el Tuca.

La agresión se dio al minuto 78′ cuando en el intento de despeje, Aguirre estorbó en el camino de Guzmán, llevándose una fuerte patada por detrás por parte del ‘Patón’.

Sin embargo, el cancerbero ya ofreció disculpas con el delantero lagunero, así lo comentó Aguirre al final del juego.

Además, a través de sus redes sociales, Nahuel explicó que lo ocurrido no debería ni ser expulsión ni nada por el estilo, esto con el tono burlesco que se le caracteriza.

“Acá, preocupado por ‘los comentarios’ Pero un poco más preocupado porque nuestros ‘opibobologos’ desconocen gran parte del reglamento del fútbol.

No solo enjuician, también prejuzgan con fundamentos falsos. Es una lástima, porque generan opiniones erróneas”, escribió Guzmán en su cuenta Twitter.

Redacción por: Edgar Martínez