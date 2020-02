Explica Miguel Ángel Garza situación con Jürgen Damm

Monterrey, Nuevo León. Las cosas en el conjunto de Tigres en cuanto a renovaciones de jugadores siguen candentes, y es que a este tema se le unió Jürgen Damm, quien su acuerdo culmina en el mes de junio y aparentemente no entraría en planes del club para el siguiente torneo.

En palabras del presidente felino, Miguel Ángel Garza, cada contrato de los futbolistas tiene un punto muy importante y esa es la voluntad de ambas partes (club y jugador) de quedarse; mientras esto no exista y sigan las dudas sobre su permanencia en el equipo, las puertas “están muy grandes” para el que no quiera estar, dando a entender muchas cosas en esta última declaración.

“Si, él ya renovó. Llegó (2015) y después tuvimos una renovación con el jugador (2018) dentro de los contratos se especifica cada una de las situaciones. Hay un punto muy importante y ese tiene que ser la voluntad del jugador y de la institución, si no existen las voluntades no vamos a llegar nunca a un acuerdo, pero no es con él, es con todos.

Siempre hemos platicado que la puerta para entrar a Tigres es muy chiquita, somos demasiados selectivos para formar y hacer un equipo, pero la puerta para salir está muy grande para el que no quiera estar y el que no quiera cumplir los objetivos de la institución”, confesó el dirigente auriazul.

Asimismo, Garza aclaró que el contrato de Damm con los nicolaítas termina en junio, esto pese a que el directivo no se encuentra en medio de las negociaciones presentes.

“Él termina su contrato en junio. Como todas las negociaciones es estire y afloje. No estoy ni tengo todos los elementos porque no estoy llevando yo la negociación pero creo que es normal, va por los parámetros que quiere la institución, buscamos mucho la cuestión de rendimientos que llevan sus participaciones con el equipo, y eso nos da un parámetro para poder sentarnos a negociar con el jugador”, explicó.

Tanto Damm como Carioca y Vargas culminan su contrato en este año, los primeros dos en este primer semestre del 2020, y en ninguno de los tres caso ha habido una respuesta.

Redacción por: Edgar Martínez