Explosivo inicio del CFIG B

Monterrey, Nuevo León. De nueva cuenta los niños representantes del CFIG B, demuestran su calidad dentro del futbol infantil y logran espectacular debut en la nueva temporada nicolaíta, cuando se imponen por claro marcador de seis goles a cero ante Nova.

Dentro de lo que se refiere a la categoría del 012, el encuentro se llevó a cabo en las propias instalaciones del Club Nova, lugar hasta donde se trasladaron una buena cantidad de aficionados, padres de familia de los niños, quienes a lo largo y ancho del cotejo, no dejaron de lanzar gritos de aliento, en pro de su escuadra preferida, en la lucha por llevarse el triunfo.

Con esta victortia, los de CFIG inician su participación en la nueva temporada, donde están más que dispuestos a llevarse la corona de monarcas, por lo que cuentan con la atinada dirigencia del profe David Gómez, auxiliado por Carlos Martínez, entrenadores con gran experiencia en estos menesteres.

Los encargados de coseguir las anotaciones fueron los niños Jorge Ashtone Chávez Zúñiga, Jesús Noé Alemán Villarreal, Hazael Alán Medina, Carlos Leonel Martínez Rodríguez, Braulio Alanís Chapa y Aldo Emmanuel Chantaca Sánchez, para asegurar la victoria y llevarse los tres puntos en disputs, que los coloca en los primeros lugares y gracias a esa actuación, desde ya se consideran como grandes favoroitos, no solamente para calificar al play off, sino también llevarse la corona de campeón de campeones, por lo que no se debe perder la huella de entos entusiastas pequeñines.

CFIG B 012, cuenta en sus filas con; Aldo Emmanuel Chantaca Sánchez, Antonio Farid Muñoz Rodreíguez, Braulio Alanís Chapa, Brayan Orlando Hernández Rodríguez, Carlos Leonel Martínez Rodríguez, David Gó,ez Mata, Hazael Alán Medina, Jesús Noé Alemán Villarreal, Jorge Ashtone Chávez Zúñiga, Pedro Neymar Fuentes Hetanzo, Santos Eduardo González Lugo, Prfr David Gómez DT, Carlos Orlando Martínez Alvarez aux.

