Expone Nahuel “equivocación” del VAR

Monterrey, Nuevo León. Fiel a su estilo el guardameta de Tigres, Nahuel Guzmán, expuso el fuerte “error” del VAR tras haber marcado un penal en contra, esto en la victoria 2-1 ante Atlas.

No obstante, de manera extraña la queja se convirtió en afirmación pues de inmediato y con todo y explicación, el ‘Patón’ acordó con lo señalado por el video arbitraje en una contradicción bastante polémica y hasta bizarra.

“Nos empatan lamentablemente a mi manera de verlo es inexistente, pero si no lo digo nadie lo va a decir entre semana, lo sigo para que hablen un ratito de eso también.

No inquieta, creo que el VAR está para ayudar entiendo que la jugada específica del penal hoy es una jugada muy casual. Y me da la sensación que el pisotón es claro, el árbitro lo ve y entiende que no hay intensión, quita la pelota y se pisa al jugador, es claro el penal, lamentablemente lo cobraron desde arriba, esa es mi sensación y es una lástima que el partido se dirija desde arriba”, dijo un aparente desorientado Nahuel.

Cabe destacar que la falta fue cometida por Luis Rodríguez, quien al arranque del segundo tiempo propició al empate atlista, penal que fue cobrado por Ignacio Jeraldino.

Por otro lado, respaldó a su compañero de equipo, Carlos Salcedo, quien fue presa de abucheos por parte de la afición auriazul al momento de entrar al terreno de juego en lugar del lesionado Hugo Ayala.

“Algunos abucheos también vienen de gente que no los dejan a hablar. Hoy tuvimos la necesidad de que entre Carlos en el segundo tiempo por la necesidad de Hugo y creo yo que hizo un partidazo, la gente es difícil conformar a todos”, agregó.

El cancerbero culminó la charla aceptando que el equipo tomará una gran confianza con el triunfo logrado contra los tapatíos, pero que también habrá aspectos por mejorar de cara al juego ante Pachuca del siguiente sábado por la fecha 4 del Clausura 2020.

Redacción: Edgar Martínez