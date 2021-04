Ferretti arremete duro contra el arbitraje en el juego ante América

Monterrey, Nuevo León. Molesto a su fiel estilo, así fue como Ricardo Ferretti salió del encuentro con el arbitraje de Cesar Arturo Ramos en la derrota de Tigres ante América.

El brasileño dejó en claro que el silbante inclinó la balanza para un equipo en cuanto al número de faltas y tarjetas, no habiendo aplicado el mismo criterio en las jugadas como, por ejemplo, la expulsión de Carlos Salcedo.

“Del cuerpo arbitral siempre los he respetado, pero siento que hoy el árbitro principal inclinó un poco la balanza en relación a faules, tarjetas, expulsiones, amonestación cuando el equipo América hizo también eso y merecían tarjetas como nosotros la recibimos y él no las utilizó. Esa es mi molestia, en la primera de Salcedo la jugada sigue y Aquino recibe el mismo faul que hizo Salcedo al jugador del América, el árbitro detuvo para amonestar a Salcedo y no utiliza el mismo criterio para amonestar al jugador que hizo el faul hacia Aquino, así sucesivamente en todo el partido siento que el árbitro no fue parejo tanto de marcar para un lado como para el otro”, comentó en videoconferencia.

Respecto al partido, Ferretti se mostró preocupado por la forma en la que su equipo cayó frente a los capitalinos, siendo la primera vez en mucho tiempo que no veía a su plantilla desesperada.

“Me deja preocupado en la situación de cómo se pierde el partido, el ganar, empatar o perder muchas veces puede suceder contra cualquier rival pero hay formas a formas, hoy nos faltó una gran estabilidad para no cometer este tipo de faules que nos cuestan expulsiones que no deberían de suceder, siento que a lo mejor los jugadores por primera vez después de mucho tiempo de tener público a favor creo que cayó en una desesperación y vivió una intensidad muy grande pero nos faltó estabilidad, esto lo aprovechó el equipo rival y después de la segunda expulsión el partido se queda muy difícil de poder hacer algo”, agregó.

Los regios tienen la oportunidad de enderezar un poco el camino si anhelan el Repechaje el siguiente miércoles en el duelo pendiente ante Juárez, de no ganar se las verían muy mal con un cierre de torneo en teoría complicado (Pumas, Rayados y Chivas, respectivamente).

Redacción: Edgar Martínez