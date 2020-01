Ferretti disgustado con la sequía de gol del equipo

Ciudad de México, México. Molesto con su ofensiva fue como el estratega de Tigres, Ricardo Ferretti, salió con su equipo tras la derrota por la mínima ante América, enviando un fuerte mensaje a los delanteros ante esta sequía de gol de dos juegos.

Y es que el brasileño aseguró que no le temblará la mano si tiene que decidir cambiar o no futbolistas adelante.

“Me deja una muy mala impresión. No es lo que yo esperaba. Yo espero que cambie porque las que tenemos no metemos y cometemos una equivocación y es gol. Espero que esto cambie y si hay necesidad de cambiar jugadores, no tengo ningún problema”, confesó el Tuca.

Los auriazules suman más de 180 minutos sin gol, algo que es preocupante en la plantilla pues evidenciaron que si no está André Pierre-Gignac carecen no sólo de anotaciones sino de llegadas pues ni Enner Valencia ni Eduardo Vargas están muy finos.

A esto se le agregan las ausencias de Julián y Luis Quiñones, hombres importantes adelante.

Redacción: Edgar Martínez