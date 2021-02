Ferretti sobre derrota ante Cruz Azul: No fue inesperada

Monterrey, Nuevo León. La caída de Tigres sobre Cruz Azul fue algo que no dejó sorprendido a Ricardo Ferretti, quien dentro de una gran autoevaluación aseguró que la ‘Máquina’ hizo méritos grandes para llevarse el triunfo en la cancha del Universitario.

El ‘Tuca’ señaló que los capitalinos aprovecharon una media hora mala de su escuadra felina, misma de la cual pudieron salvarse hasta de una anotación más gracias a las confusiones defensivas brindadas.

“Yo no diría inesperado porque si tú te confundes en una sola cosa y no descifras bien que es lo que tu equipo rival está haciendo como nos sucedió en los primeros 30 minutos pues yo no diría que la derrota es inesperada porque estás confundiendo, queriendo hacer una cosa cuando tienes que hacer que es lo que está haciendo y nosotros estábamos jugando siempre a lo mismo, los primeros 30 minutos marcan totalmente lo que va a suceder en el partido, porque aprovechan nuestras confusiones defensivas porque nos supimos saltar la línea cuando venía una presión alta de ellos y queríamos seguir jugando todavía, entonces, esto propició que nos anotaran un gol e inclusive tuvieran otras dos oportunidades”, confesó en videoconferencia.

Por otro lado, no achacó la derrota de su equipo al “jet lag” sufrido durante el vuelo de Catar hacia la ciudad de Monterrey, ni siquiera puso de excusa el tiempo de entrenamiento pues consideró que sus futbolistas estaban al cien por ciento para encarar este encuentro.

“No puedo decir que la derrota se haya dado a esta situación, sería una excusa muy tonta de parte mia y de cualquiera, al equipo llegó, se rehabilitó bien, están físicamente bien y durante los 90 minutos los jugadores se veían enteros pero no puedo achacar que el viaje haya sido la causa principal de la derrota de hoy, no estoy de acuerdo”, añadió.

Los felinos desde el jueves comenzarán sus trabajos de cara al partido ante Xolos del próximo domingo en el ‘Volcán’, esperando no seguir dejando puntos en el camino por tercer partido de Liga consecutivo.

Redacción: Edgar Martínez