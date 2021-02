Final del Mundial de Clubes es una ilusión, un deseo: Tuca Ferretti

Monterrey, Nuevo León. Con el primer paso ya dado en el Mundial de Clubes tras ganar 2-1 al Ulsan Hyundai, en el conjunto de Tigres crece la ilusión por avanzar más allá, así lo dejó en claro Ricardo Ferretti, quien pese al deseo primero deberán de pensar en Palmeiras, equipo al cual respetan en todos los aspectos.

“Es una ilusión, es un deseo, pero para poder llegar a lo que mencionas (Final), primero tenemos que enfrentarlos (a Palmeiras) y hacer mejor las cosas para llegar a la posibilidad de Final. No va a ser fácil, nada es fácil, pero tengo un grupo preparado, un grupo capaz y vamos a enfrentar al equipo Palmeiras con todas las ganas, como ellos, de lograr el pase a la Final.

Nuestra mentalidad es no menospreciar a nadie, pero tampoco hacemos más grande a los equipos del o que son. Nosotros respetamos, somos un grupo humilde. No hacemos menos a nadie, pero tampoco tenemos miedo de nadie. Palmeiras sabemos lo que es, lo que representa dentro del futbol brasileño, es campeón de la Libertadores, como brasileño sé de lo que se trata y mis jugadores también. Vamos a enfrentar al Palameiras como al coreano, con respeto” confesó en videoconferencia.

Contra los brasileños, Tuca tiene pensando implementar su fiel estilo de juego, teniendo en cuenta que el fútbol del ‘Verdao’ es diferente o hasta superior

“Si me preguntas contra Palmeiras, siempre he pensado que primero debemos buscar imponer lo nuestro, no traicionarnos y saber adaptarnos bien al equipo que nos vamos a enfrentar. Contra Palmeiras es otro partido, es distintito, es otro futbol, es algo similar a lo que nosotros buscamos con la posesión de balón. Tenemos que estar atentos en cierta habilidad de ciertos jugadores que tienen”, agregó.

