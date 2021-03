FMFA no quiere saltar al campo

La FMFA insiste en no salir al campo de prácticas y eso pudiera detener un poco la preparación de los equipos de ligas como la LFA y la FAM, ya que en su programa está el comenzar sus entrenamientos los primeros días de abril, posibilidad que pudiera esfumarse si no se les da el aval.

En este momento los directivos de la Federación Mexicana de Football Americano encabezada por César Barrera mantienen la postura de no apertura los campos de entrenamientos bajo la probabilidad de un rebrote. Sin embargo, de no ser así no existe manera de que los conjuntos de las ligas profesionales puedan arrancar con sus prácticas y esto pudiera afectar la programación que se tienen.

La situación luce complicada, sobre todo en la Ciudad de México, donde hay un buen número de conjuntos, algunos formando parte de la FAM y otros de la LFA, quienes tienen como lugar de prácticas los clubes infantiles. La solución sería encontrar algún campo privado, pero el costo se elevaría considerablemente y en tiempos de Pandemia luce complicado.

Una situación similar pasan los equipos de Chihuahua, tanto Caudillos como Raramuris tendría que esperar el visto bueno para entrenar en algún campo perteneciente a clubes infantiles, ya que en las universidades (UACh y UACJ) las instalaciones permanecen cerradas.

El panorama no luce sencillos, en Monterrey la MFL tiene pensado regresar a las prácticas de manera gradual una vez terminada la Semana Santa, pero eso no significa que esté ya decidido, todo dependerá de las condiciones de salud en cuanto a contagios y de ser positivo los Fundidores tendría la oportunidad de practicar en donde su directiva lo determine.

Por el momento los conjuntos con más inconvenientes para iniciar sus entrenamientos son sin duda los de la capital del país y Chihuahua, en esto bien pudieran comenzar a mediados de abril, pero la idea es que todos arranquen igual para que no haya ventaja para alguno de ellos.

El único camino será esperar a que concluya la Semana Santa y ver si los contagios siguen a la baja, de lo contrario los planes de la LFA y FAM pudieran verse afectados, así como las del resto de las ligas que están afiliadas a la FMFA, aunque en el fondo ya muchos campos de juego abrieron a manera de renta para poder subsistir como organizaciones deportivas que son.

Redacción: Alfonso Aguilar