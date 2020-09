Contando con el apoyo de 11 presidentes de los diversos clubes que conforman la MFL, quienes en una Asamblea Ordinaria dieron su apoyo al club de la colonia Anáhuac, la organización deportiva ahora será regida por la Fraternidad Legítimos Potros, A. C.

La resolución que se tomó en la pasada Asamblea Ordinaria, se apega a los estatutos de la MFL, en donde se indica que para citar a la misma debe existir un 50 por ciento de sus miembros más uno con derecho a voz y votos, por lo que, con los 11 presidentes presentes, lo que representa el 78.5 por ciento las decisiones tomadas ahí tienen valor ante la liga.

En la junta se aprobó el nombre de la nueva razón social del club, mismo que ahora tendrá como órgano rector a la Fraternidad Legítimos Potros, A C., cuenta con el apoyo de ex presidentes como Salvador Zavala y Juan Manuel Bladé, entre otros más, así como ex directivos, padres de familia, coaches y un nutrido grupo de familia que cada día se suman a esta nueva administración.

La Fraternidad Legítimos Potros, A. C. trabajará por el bienestar del club y velará por el crecimiento y respeto de su organización deportiva, así como apoya a la actual directiva encabezada por el Ing. Galo Maciel Guerrero Martínez y todo su grupo de trabajo.

Entre otra de las actividades que estarán en manos de la Fraternidad Legítimos Potros, A C. se encuentra el buscar becas para sus jugadores de escasos recursos, tanto deportivas como académicas, además de acercar aún más al club a la sociedad y la comunidad en su entorno.

Los documentos que avalan todo este proceso legal y su resolución fueron ya comunicados a la directiva de la MFL tanto por correo como por otras vías, con el fin de que sean ellos los que por reglamento le den seguimiento al mismo y se investigue al respecto para que sean sancionados conforme a los estatutos a todos y cada uno de los responsables en esta problemática en la que se vio inmiscuido el club Potros de manera ilegal y con engaños.

Tras más de un año y medio de que comenzara este movimiento en contra del club Potros, todo indica que ahora ya hay una resolución final, misma que fue presentada ante la autoridad y la MFL, por lo que el camino está marcado.

Redacción: Alfonso Aguilar