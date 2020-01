Fue decisión mía no convocar a Salcedo: Ferretti

Monterrey, Nuevo León. Sin dar explicaciones a la prensa fue como Ricardo Ferretti confesó que fue decisión suya el no haber convocado a Carlos Salcedo para el duelo contra Atlético San Luis.

El brasileño recalcó que sólo a una persona le muestra su opinión referente a las decisiones que toma con la plantilla, y esa es el presiente Miguel Ángel Garza.

“Primero no tengo que darles satisfacciones ni las voy a dar, son decisiones que las tomo yo. Estas cosas de comunicación es problema exclusivo de ellos, no tengo nada que ver. Hay una persona que siempre doy explicación de mis decisiones, se llama Miguel Ángel Garza Martínez“, agregó.

El ‘Titán’ sólo estuvo unos minutos en el Universitario a la charla previa, pues no fue ni a la banca, no obstante, previo a ello dio de que hablar con una transmisión en vivo a través de su cuenta Instagram, donde ‘desconocía’ por qué no estuvo contemplado.

En cuanto al funcionamiento del conjunto felino en el empate a cero contra los potosinos, Ferretti fue contundente e hizo hincapié en que deberán de mejorar más, recalcando que este primer duelo del Clausura 2020 no tuvo un resultado como para ‘cortarse las venas’.

“Seguro, tenemos que mejorar, tal vez no dirá mucho, pero tenemos que mejorar y la idea de que cada semana que trabajas busques ser mejor. El partido de hoy no nos deja nada satisfechos, pero tampoco nos vamos a cortar las venas”, agregó.

Redacción: Edgar Martínez