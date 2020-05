Fulgencio sobre la regla de menores: Le hubiera llenado el ojo al Tuca sin ella

Monterrey, Nuevo León. Con la cancelación de la regla de menores 20/11 del fútbol mexicano una vez más, muchos ven complicada la situación en los juveniles de las plantillas de la Liga MX.

Sin embargo, en los jóvenes futbolistas de Tigres hay confianza en que se cuenta con la calidad y talento para pelear un puesto por la titularidad, al menos que así lo confirmó Raymundo Fulgencio.

El oriundo de Veracruz también aseguró que, si esta regla no hubiese existido en su llegada a los auriazules, si le hubiese llenado el ojo a Ricardo Ferretti.

“Yo siempre he dicho desde que empecé a jugar en Tigres, no estoy aquí nada más por mis minutos y regla de menores. Si me ponen es por mis cualidades y por lo que me vio el entrenador, no por jugar a fuerza por esta norma. Si no existiera la regla si le hubiese llenado el ojo al Tuca”, confesó a través de una videoconferencia.

Por otro lado, se habla que el conjunto nicolaíta mostrará al Gobierno del Estado y autoridades de salud, su plan de trabajo en el cual proponen regresar a entrenamientos este 1 de junio, situación de la cual Raymundo aseguró que no existe miedo a unas probables lesiones en esta casi inminente vuelta.

“Es lo que nos venían comentado y he visto ahí que el primero de junio deberemos de reportar a los entrenamientos, pues seguir con las indicaciones a esperar más de ellas y ansioso de regresar ya. No es miedo (a lesiones) sino estoy ansioso de que regrese la Liga”, dijo.

Redacción: Edgar Martínez