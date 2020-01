Futbol Amateur

No obstante que la violencia se mantiene en altos índices en distintas organizaciones futbolísticas, al menos en lo referente a la Popular Escobedo, estos siguen en un porcentaje mínimo.

Esto se debe a varios factores, principalmente por los duros castigos que impone el organismo comandado por el señor Carlos Medina, pues tan solo un recordatorio familiar al árbitro, el jugador se va por el resto de la temporada.

No se diga cuando alguien se ve involucrado en una riña, el castigo es de por vida y mucho más, si la agresión es contra el cuerpo arbitral, pues aparte del castigo deportivo, se emite la denuncia ante las autoridades correspondientes, para que el, o los victimarios, sean sancionados conforme a derecho.

Algunos equipos quienes se ha visto en pequeños detalles, o que no están de acuerdo con las sanciones tan drásticas, según a su juicio, emigran a otras organizaciones, pero después de experimentar una o dos temporadas, retornan a la liga Popular, co el fin de ser aceptados.

Ya que se dan cuenta que en otras competencias, no existe la calidad futbolística en los equipos, no hay disciplina, los árbitros no cumplen con el requisito mínimo de tener su curso de capacitación oficial, la premiación es muy pobre y el costo de participación es más elevado.

Por ello, desde el año de 1968, cuando ve la luz primera, la liga Popular Escobedo se mantiene en vigencia, donde ha visto nacer y morir otras organizaciones que llegaron con muchos augurios, pero al paso del tiempo se han quedado en el camino.