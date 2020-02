Fútbol Amateur

Por Juan Ordaz

Parecía mucha belleza que el torneo nicolaíta iniciara en la fecha pactada en la convocatoria, pues como sucede temporada tras temporada, siempre se ha recorrido el inicio, mínimo un par de semanas más, aunque ahora se presume arrancar este ocho y nueve de febrero.

Esto sucede, gracias a los delegados y representantes de equipos, quienes no cumplen al cien en lo referente a la inscripción, además se otros que no llegan a tiempo y no se llenan los grupos, lo que obliga a los directivos a dar una prórroga en el inicio del torneo.

Sin duda, el retardar el inicio de la competencia, es una falta de respeto para los delegados que si cumplen cabalmente con lo estipulado en el reglamento interno y esperan con ansia arrancar las acciones a la brevedad posible.

El intervalo entre uno y otro torneo, en la mayoría de las ocasiones es de hasta tres meses, lo que da como resultado, que solamente se orgenicen dos competencias en el año y el colmo, solamente de diez jornadas cada una.

Es triste lo que sucede, sobre todo para los equipos en formación, ya que estos solamente alcanzarán a jugar sus diez encuentros, pues por estar en el camino de aprendizaje, es obvio que no llegarán a calificar a la ronda del play off.

Y si echamos cuentas, solamente realizarán 20 duelos en un año que tiene 52 semanas, o sea que estarán en activo solamente cinco meses, por siete de descanso, como quien dice, se baja el cero y no contiene.

Por ello se ha incrementado el número de torneos especiales, locales y nacionales de invitación y ha bajado enormemente el interés por participar en las ligas municipales, aunque es una obligación, so pena de quitarles el comodato del terreno donde están los clubes.