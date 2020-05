Futbol Amateur

Los equipos de barrio de aquellos ayeres, incluso los existentes hoy en día, no tenían otra intención más que luchar por la victoria en la competencia, sin llevar a cabo entrenamientos previos o preparación para realizar los duelos.

-o0o-

Lo mismo sucede con los entrenadores de estos equipos, quienes no cuentan con un título, al no llevar a cabo un curso de capacitación, pues no buscan otro objetivo, que la convivencia sana con sus jugadores y disfrutar su deporte favorito.

-o0o-

Estos entrenadores empíricos, trabajan con el corazón como bandera y su estrategia en la competencia, como se dice en el box, es el clásico fajador, con mucha garra y enjundia para luchar siempre por alcanzar la victoria y los tres puntos en disputa.

-o0o-

Estos entrenadores son a los que bautizamos como los verdaderos héroes anónimos, ya que no buscan más fama, que el ayudar a sus compañeros, a mantenerlos por el buen camino de la práctica deportiva y alejarlos del camino de las drogas y la violencia.

-o0o-

Y son reconocidos por la sociedad, pues con ese trabajo y entrega, también se ganan el respeto y la admiración de la gente y este es el máximo premio, la satisfacción de ser parte en el desarrollo de los hombres de bien, que tanta falta hacen a nuestra sociedad.

-o0o-

Y créalo, estos personajes son más admirados y reconocidos, que muchos quienes presumen estudios de diversos cursos, dado que si bien es cierto, tienen mayores conocimientos, también lo es que muchos de ellos, no tienen el de mayor valor, que es el de la humildad.