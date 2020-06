Futbol Amateur

Los representantes de Nuevo Leòn eran verdaderas selecciones en aquellos años, ya que en el estatal participaban los mejores jugadores de cada liga y luego de sacar al campeòn, se reforzaban con los elementos destacados del torneo.

-o0o-

En los diferentes nacionales que tuvimos a bien acudir, durante la junta previa, notamos el nerviosismo de los delegados, quienes en el sorteo, deseaban a toda costa no quedar en el grupo de Nuevo Leòn.

-o0o-

El motivo era que nuestro estado, no solamente se consideraba como favorito para calificar, sino tambièn a llevarse el campeonato en las diferentes categorìas, de ahì que el resto de las entidades del grupo, deberìan pelear por el otro boleto.

-o0o-

Hubo ocasiones que en esas juntas previas, los delegados de las distintas entidades, solicitaban checar minuciosamente toda la papelerìa de los jugadores de Nuevo Leòn, en su afàn por encontrar algùn elemento mayor a la edad reglamentaria.

-o0o-

Dado que no podìan concebir el hecho que Nuevo Leòn tuviera tal potencia, cuando años anteriores, “ni lo hacìan en el mapa”, no solamente porque no ganaba, sino porque ni siquiera participaba en los torneos.

-o0o-

Cuando acudimos con Francisco Alanìs, de San Nicolàs, quien fungìa como delegado de Nuevo Leòn, no se dejaba amedrentar, pues cuando le insinuaban supuestos ilegales, de inmediato respondìa, “chècale todo lo que quieras”.

-o0o-

Y cuando preguntaban cuàl era el secreto de los regios, remataba diciendo, “puro trabajo amigo, puro trabajo” y feliz se retiraba, dejàndolos con la envidia.