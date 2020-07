Futbol Amateur

La mayoría de los grupos de árbitros existentes en el estado, no se encuentran afiliados a la Delegación de Nuevo León, por lo cual están desprotegidos y a la merced de directivos abusivos y sobre todo de jugadores agresivos.

No es justo, de ninguna manera, que el hecho de cometer errores, sea causa a una agresión por parte de los jugadores, quienes no controlan sus ímpetus sanginarios en contra de los desprotegidos hombres del silbato.

Pero tampoco es concebible que estos grupos no se encuentren afiliados a la Delegación Estatal, quienes les brindan protección, al contar con el seguro de gastos médicos, muy independiente a la sanción emitida por la liga y la denuncia ante las autoridades.

Con la agresión sufrida al árbitro en pasados días en las canchas San Bernabé, se demostró la necesidad de contar con su afiliación, pues dicho elemento hubo de desembolsar buena cantidad económica por su tratamiento médico.

Le salió caro al juez, pues aparte el pago por el encuentro no compensó la agresión, ni mucho menos se recibió apoyo de la liga, dado que el duelo no era oficial y para colmo, las autoridades no pudieron intervenir, al no existir demanda oficial de por medio.

Por ello se requiere que todos los grupos promueva entre sus elementos, la necesidad de estar afiliados a la Delegación, para contar con los beneficios y no esperar a caer en este tipo de circunstancias, que ha dejado mal sabor de boca al silbante, quien de buena fe y por necesidad, arriesgó su integridad física, sin medir las consecuencias.