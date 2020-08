Si bien es cierto se aparece una luz en el camino, también lo es que para conseguir el objetivo se debe contar con el respaldo de todos los involucrados dentro del futbol amateur de la localidad.

-o0o-

No se diga en lo referente a las categorías de edad limitada, donde cada sábado y domingo los clubes son visitados por gran cantidad de aficionados, en su mayoría padres de familia de los pequeños para brindar su total apoyo.

-o0o-

Se extrañan esos días, cuando llegaba la fiesta y no se diga en los duelos del play off y del campeonato, el ambiente era de primera, con sus cánticos alegres, gritos de apoyo y dentro del terreno de juego, los pequeños grandes guerreros que se debaten en la lid deportiuva, en pos de alcanzar los laureles de la victoria.

-o0o-

Esos días se añoran, pues ya va para medio año con cero actividad, pero todo recae en el hecho que la totalidad de los involucrados deben cumplir con las normas de seguridad, emitidas por las autoridades sanitarias.

-o0o-

Mencionan los involucrados, que todo se hubiera logrado desde semanas atrás, pero por desgracia existen muchas personas que no acatan las indicaciones de las autoridades, de ahí que no baja el número de casos y ante esta situación, no se pude dar luz verde para la reactivación.

-o0o-

Pero hoy que el gobernador menciona que ya podrá dar permiso, pero siempre y cuando se cumplan las indicaciones, pues de otra manera la situación seguirá en cero actividad.