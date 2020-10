Futbol Amateur

En realidad se añoran aquellos encuentros que sostenían los grandes clubes de las colonias del sur de Monterrey, donde asistían a presenciarlos, incluso hasta cinco mil personas en los campos del río Santa Catarina.

Ya que en la División Mayor se encontraban las mejores escuadras, catalogada en ese entonces, como semi profesional, dada la calidad de futbol que se practicaba, lo que llamaba mucho la atención de los aficionados.

Domingo por la mañana, era clásico observar a buen número de personas, familias enteras bajar de lo alto de la loma, con dirección al río Santa Catarina, para disfrutar de un verdadero día de campo, pues mientras la señora y los niños acudían a la pulga del Papa, el señor se divertía con los encuentros en la cancha Independencia.

En especial, cuando el torneo entraba en la etapa del play off y no se diga en la gran final, aquello era un hervidero de gente, donde no cabía un alma, pues la vera del terreno, las bancas de concreto y hasta el puente del Papa estaba atiborrado de aficionados.

Porque era futbol de alta escuela, pues incluso los buscadores de talento, como don Mario Pérez no perdía oportunidad para disfrutar de estos duelos, en donde llegó a detectar jugadores que pisaron terreno profesional.

Henra Ramírez, Pancho Avilán, el profe Mercado, Pini Gutiérrez, Chago Rodríguez, por mencionar algunos, jugaron en esos años en las canchas del río y llegaron al profesional.