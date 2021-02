Si que la pandemia ha golpeado a toda la poblción y en lo referente al deporte no es la excepción y en especial al futbol amateur.

Alrededor de este deporte existe un mundo de personas, pues no es solamente los que lo practican y los organizadores de competencias, dado que esto apenas es una parte del mismo.

También están los dueños y empleados de las empresas productoras de trofeos, dado que no hay a quien venderles, en vista de la nula actividad de torneos.

De igual manera se encuentran las maquiladoras de uniformes, así como los creadores de balones, espinilleras y demás aditamentos de otros deportes.

Aquí se incluyen también lo referente a los árbitros, que al no haber encuentros, no perciben ingresos, incluso no adquieren sus uniformes, tarjetas, silbatos, libretas y demás.

Los directivos de las ligas se ven preocupados por la falta de ingresos para pagar a empleados, agua, luz, teléfono y rayadores de campos.

Para colmo, también se ven perjudicados los comerciantes que acuden a los campos para ofrecer su producto de diferentes alimentos, pues es ahí donde mayores ingresos perciben.

Por ello la totalidad de estos personajes ansían que ya se termine con esta pesadilla, que nos agobia, pero se requiere de la participación de todos en forma unida para alcanzar el objetivo lo antes posible, pues de lo contrario continuaremos con las restricciones.