Resultó toda una algarabía observar los diferentes campos de futbol atiborrado de personas, tanto futbolistas, como aficionados, luego de permitir la reanudación de los torneos deportivos dominicales.

Es precisamente los domingos cuando los adultos tienen oportunidad de practicar su disciplina preferida y en esta ocasión, el futbol amateur es el de mayor preferencia en la comunidad.

Se volvieron a escuchar los silbatazos del árbitro, los gritos de gool, de ánimo entre jugadores y aficionados, quienes se daban cita en los diferentes inmuebles donde fueron programado su encuentro de la nueva jornada.

Claro que el hecho de volver abrir los espacios deportivos no significa que ha pasado la crísis, nada de eso, no hay que bajar la guardia, al contrario practicar su disciplina preferida, pero siempre con las medidas de prevención enmitidas por las autoridades competentes.

Y es la sugerencia de todos y cada uno de los organizadores de torneos hacia los competidores, pues de hacer caso omiso y ver el incremento de contagios, de nueva cuenta se prohibirán los encuentros, por ello hay que atender las sugerencias.

Aunque debemos recalcar que en algunas ligas no afiliadas a la Asociación, ni a las direcciones de deporte municipales, las actividades no se suspendieron y a las autoridades les pasó de noche, o bien no intervinieron simplemente por estar comprometidos.