Futbol Amateur

Todo hace suponer que el futbol infantil retornará a la actividad hasta fines del mes de agosto, cuando se inicien las clases presenciales en las escuelas de la localidad.

Si bien es cierto, la pandemia del covid va a la baja, también lo es que no se debe bajar la guardia y ya la mayoría de las ligas municipales y algunas privadas están de acuerdo en volver hasta entonces.

Pues no sería prudente retornar en estos días, cuando en lo escolar aún no hay reactivación, de ahí que es mejor esperar algunas semanas, pues si ya se aguantó más de 15 meses, otro par no se nota.

Además es tiempo necesario para que los contagios bajen aún más y disminuir también los riesgos, pues para nadie de los padres de familia sería grato ver infectados a sus pequeños grandes guerreros.

Es de mencionarse que en algunas organizaciones ya se programan encuentros en las categorías infantiles, dado que la falta de torneos les ha impactado sobre manera en lo económico.

Según las autoridades de salud manifiestan que se permite accionar los torneos deportivos infantiles, pero solamente en la categoría de diez años en adelante.

Pues debemos recordar que en nuestra entidad las divisiones infantiles inician con la denominada Prima, dirigida a pequeñines de cinco y seis años de edad.