Futbol Amateur

Era obvio que también los árbitros del Colegio de Monterrey representaron a Nuevo León en siguientes Nacionales y demostraron porque nuestra entidad fue considerada como la Mejor del Año por dos ocasiones.

-o0o-

Había trabajo y coordinación entre ligas-asociación, grupos de árbitros-delegación, por ello se fueron a las nubes, desde que inició en el cargo el Lic Francisco Cantú, en diciembre de 1980, hasta el 86, cuando entraba al relevo el CP Mario Villarreal.

-o0o-

Posteriormente tomaría la batuta el buen amigo Tomás Galarza, quien a decir verdad se esmeró mucho en mantener en alto el nombre de Nuevo León, sin embargo aquí empezó la debacle.

-o0o-

Y no fue por Galarza, sino más bien por parte de los presidentes de liga, que se vieron presionados por los entrenadores de los diferentes clubes, quienes consideraban injusta la formación de las selecciones.

-o0o-

Galarza Herrera tomó una decisión salomónica, al abrir la puerta de los Estatales a la participación de clubes en forma directa, lo que provocó a las ligas dejar de formar selecciones.

-o0o-

Los clubes campeones, para colmo, no se reforzaban al ir al Nacional y las consecuencias trágicas no se hicieron esperar, ya que cada representante ya no calificaba al play off y lo peor, eran goleados en cada uno de los encuentros, por lo cual la calidad de futbol en Nuevo León se vino a la baja.