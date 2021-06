Gana Brenda Osnaya en Copa Mundial de Paratriatlón

La nuevoleonesa Brenda Osnaya Álvarez conquistó medalla de bronce en la Copa Mundial de Para-triatlón que se realizó en Besancon, Francia donde sumó puntos camino a clasificarse a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

Osnaya Álvarez accedió al pódium al concluir la prueba en tiempo de 1h26m18s; las preseas de oro y plata se las adjudicaron la italiana Rita Cuccuru con 1h24m16s y la francesa Mona Francis con 1h26m06s.

“Mejoré detalles, hice una buena competencia en bici y una buena carrera de silla de pista que me redituó ganar la medalla, estoy orgullosa de mi resultado porque he sabido driblar los obstáculos, he sabido afrontarlos con sabiduría y sobre todo dando lo mejor de mí en cada evento”, expresó la para-triatleta.

Actualmente, Brenda Osnaya se ubica en la posición 11 del Ranking de Para-triatlón del IPC (Comité Paralímpico Internacional por sus siglas inglés) y del Ranking de la Federación Mundial de Triatlón con un total de 1574.22 puntos. A los Juegos Paralímpicos de Tokio sólo accederán los primeros ocho lugares.

A la nuevoleonesa sólo le resta una competencia para sumar más unidades y será el Campeonato de América de Para-triatlón 2021 a efectuarse el próximo 27 de junio en Wisconsin, Estados Unidos.

Con información del INDE