Gignac fuera un mes por “pequeña fractura”

Monterrey, Nuevo León. La mala suerte sigue persiguiendo a Tigres, quienes anunciaron la baja de André Pierre-Gignac por lo menos un mes.

La causa es un agravio en su lesión, la cual terminó por hacerse una ‘pequeña’ fractura que lo dejará sin jugar como mínimo hasta el 11 de septiembre, cuando reciban al León en la fecha 8.

“Con mucho ÁNIMO saldré de esta!! El reto es estar listo la semana contra León!! Una pequeñita fractura no me vencerá. Keep Smiling, Vamos mis Tigres”, emitió el galo, quien se adelantó al comunicado oficial del club, mismo que salió instantes después.

“El Club Tigres informa que después de una evaluación a nuestro jugador André Pierre-Gignac, se encontró una pequeña avulsión en el peroné derecho. Su pronóstico de recuperación va de dos a tres semanas”, escribió la cuanta del equipo.

Desde el 06 de agosto al europeo se le diagnosticó un esguince en el ligamento del tobillo derecho, derivado de una mala pisada durante los entrenamientos.

El informe confirmó también la ausencia de ‘Dedé’ para el Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS del 25 de agosto, siendo la quinta baja por lesión para el evento tras las bajas de Luis Montes, Fernando Navarro, Jesús Corona y recientemente Guido Pizarro.