Gignac sobre su llamado a Francia: Dejó de ser un sueño para convertirse en objetivo

Monterrey, Nuevo León. André Pierre-Gignac junto con Florian Thauvin partieron hacia Francia para reportarse con el combinado Sub- 23, el cual estará participando en los Juegos Olímpicos de Tokio.

A su salida, el delantero de los Tigres expresó su felicidad por el llamado dentro de la única competición importante a nivel internacional que le falta por disputar, en el que irá con todo por la medalla de oro.

“Es la única competición que no he jugado. Era importante para mí, lo que veía en la tele cuando estaba chiquito, ahora es más un objetivo que un sueño porque digamos que lo realicé, pero es importante jugar las competiciones a nivel internacional y gracias a Dios las he jugado casi todas”, mencionó previo a tomar su vuelo en el aeropuerto Mariano Escobedo.

Los dirigidos por Sylvain Ripoll chocarán en el debut ante México el próximo 22 de julio, rival del cual André no se confía por su calidad, recalcando lo especial que será dicho partido, en donde no festejará si le toca marcar.

“No, no creo (festejar si anota). Es mi país de adopción, me siento un mexicano más, tengo hijos mexicanos, el cómo me ha recibido desde que llegué hace 6 años hasta ahora, tengo la cultura en la sangre va a ser un partido muy especial para mí.

Los conozco muy bien, nos enfrentamos casi todos los fines de semana así ya tenemos ‘algunas cositas’ pero no lo es todo, también tenemos jovenazos allá, al menos si no pudimos traernos a los mejores, los que queríamos, pero tenemos un equipazo también”, agregó.

Pese a marcharse un poco triste al no querer dejar la concentración de la plantilla de Miguel Herrera, el francés nunca negará una convocatoria a su selección, por lo que confía en que Tigres no lo extrañará.

“Me gusta mucho la verdad. Estoy en una competición importante y estoy feliz y al mismo tiempo triste porque no quería irme, pero también una selección no se puede rechazar, así que son 30 o 40 días y después regresaré listo ya para la competición.

Hicimos una pretemporada increíble, trabajamos mucho con el nuevo cuerpo técnico. Hubo avances increíbles así que creo y confío en mi equipo, no son 2 o 3 jugadores los que hacen a un equipo entero. Hay calidad, hay nuevos refuerzos, así que creo que no me van a extrañar”, concluyó.

‘Dedé’ y ‘Flo’ no entrenaron durante la mañana del lunes con los felinos para que lleguen sin problemas con Ripoll y compañía.

Redacción: Edgar Martínez