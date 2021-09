Gignac visualiza un gran futuro para Tigres al mando del ‘Piojo’

Monterrey, Nuevo León. El presente que vive Tigres al mando de Miguel Herrera ha dejado un grato sabor no sólo en el público auriazul sino en los mismos jugadores, siendo André Pierre-Gignac, el que externó su opinión respecto a ello.

El francés con voz autoritaria, explicó el porqué salió a hablar ante los medios, a loa cuáles dijo visualizar un gran futuro del conjunto felino en manos del ‘Piojo’, sobretodo por el fútbol ofensivo que juega la plantilla. Asimismo, negó por completo que hayan existido roces con el capitalino, pues fueron puros chismes y mentiras inventadas.

“Les dije que quería ir a conferencia una vez por torneo y es la única vez. En cada club hay ciclos, el club decidió que terminó el ciclo de ‘Tuca’, con quien me llevo muy bien. Me eligió para llegar a Tigres pero la comunicación con Miguel me gusta bastante, dice las cosas de frente y eso me gusta mucho, tenemos una súper buena relación. No sé por qué inventan cosas, nunca tuve problemas con Miguel y no ha pasado de momento. Es pura mentira.

Esta temporada nos pidió mucha intensidad y transición para ir al arco en 25 segundos, cuando la perdemos en 3 segundos estar ahí. Después hay cosas que no podemos controlar como las tarjetas, las lesiones, es parte de una temporada, siempre habrá lesionados, tarjetas rojas, suspensiones. Veo un fututo brillante para este equipo y les digo la verdad vamos por todo porque he visto que este equipo puede meter muchos goles, somos intensos y vamos a demostrarlo hasta el campeonato”, confesó el galo.

El galo también defendió el trabajo de Giber Becerra y al igual que Herrera junto Juan Pablo Vigón, apoyaron al preparador físico y lo comparó con gente que trabajó anteriormente en el Olympique de Marsella.

“No soy un mentiroso, voy a dejar las cosas claras. Desde el inicio de la pretemporada, el trabajo es increíble, me encanta como trabaja. Mi lesión fue una lesión pegando una pelota mal. Cada quien sus comentarios, pero es de alto nivel como tenía preparadores físicos en Marsella. Me gusta mucho el trabajo”, agregó.

No cree llegar a tope ante León

Por otro lado, pese al buen paso de su recuperación, André ve muy complicado regresar al cien por ciento frente a León en la siguiente fecha 8, dejando todo en manos del cuerpo médico y técnico. Cabe destacar, que el europeo no ha visto ningún minuto bajo las órdenes de Herrera.

“Lo vamos a manejar durante la semana, yo no voy a tomar los dos días de descanso que tenemos, mañana y el domingo voy a trabajar para llegar al lunes y ver como me siento, después habrá una charla con Miguel y el cuerpo técnico, pero es de como me voy a sentir poco a poco en la semana, veremos lo que quiere miguel el sábado, yo estoy a disposición y si me siento listo y sin molestias lo platicaré con él, yo estoy a la orden aunque sea unos minutos para agarrar ritmo, hemos trabajado estas ultimas semanas con Emiliano y Giber pero para la próxima semana estar al cien estará complicado porque el ritmo lo dicta el partido pero ojalá pueda estar listo el sábado”, dijo.

Anhela ver al ‘Diente’ como goleador

El ariete auriazul culminó aceptando el buen momento que atraviesa su compañero de equipo, Nicolás López, que por augura tomó el rol de goleador ante su ausencia, esperando que termine como el goleador del campeonato y cooperará con ello.

“Nunca creí en la dependencia de un solo jugador, no es verdad, no soy Superman, pero soy un finalizador. El equipo lo está haciendo bien y espero entrar bien. Por el momento que vive Nico, lo sabíamos, anteriormente en los torneos, el pasado metió tres dobletes, nos sacó de situaciones complicadas, su zurda es increíble. El momento de Nico, le deseo que termine el goleador de torneo y más. Le dije que le dejaría los penales para que termine como